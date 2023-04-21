港超聯　「2022/23香港足球明星選舉」即日接受網上投票

適逢今季港超聯已經來到季尾，足總周五（21日）於香港足球會舉行「2022/23香港足球明星選舉」頒獎典禮記者會，介紹選舉詳情和公布各球會提名名單，並宣布5月23日復辦實體頒獎典禮，足總將於即日下午3時接受公眾投票。

今次記者會陣容鼎盛，除了各支球隊代表包括傑志翼鋒潘沛軒、港會門將費查、冠忠南區中場佐佐木周、理文翼鋒艾華頓、香港U23後衞陳潤潼、深水埗中場黎格爾、東方中場梁振邦、標準流浪翼鋒劉智樂、和富大埔中場陳曉鋒，以及晉峰主教練艾斯達維、前鋒費利浦薩外，足總主席貝鈞奇、港隊主教練莊恩安達臣等亦有出席。

主持在會上率先簡介「2022-2023香港足球明星選舉」的詳情，本年度選舉設有17個獎項，包括香港足球先生、最佳教練、香港足球明星十一人、兩名最佳青年球員、最受球迷歡迎球星以及球員之星。而是次選舉設有網上投票及實體投票，網上投票（www.hkfa.com/vote）

由即日下午3時開始，直至4月30日晚上11時59分結束，實體投票則設於7場比賽。值得一提，上屆2019/20年「三料足球先生」丹恩奴域，早前因紀律問題缺席近2場比賽，今次亦未獲傑志列入提名名單，隨後各隊球員逐一上台，為自己及隊友拉票，場面十分搞笑。

有份獲提名「最佳十一人」及最佳青年球員的潘沛軒，活動後接受訪問時笑言當然希望可以獲獎，但此刻會以球隊行先，將目標放在聯賽及「足總盃」身上。「潘沛」又透露自己會在「香港足球先生」獎項投隊友明加索夫一票：「今季佢嘅表現大家有目共睹，有入波又有助攻，質素好高，同感覺到佢無論練波定比賽都畀足你，態度非常好。」至於最佳青年球員一獎方面，「潘沛」則指稍為看好伍瑋謙及孫銘謙。」

至於港隊主教練莊恩安達臣，則指會參與今次投票，但不會公開所投的球員名字；他又透露計劃在完季後舉行本地訓練營，以備戰6月份兩場國際友誼賽：「暫時計劃6月5至11日，喺將軍澳賽馬會足球訓練中心（FTC）展開本地集訓，畀我考察球員同制定決選名單，另外希望艾華頓、米高可以趕得切入籍，出戰6月15日作客越南，同6月19日主場對泰國嘅硬仗。」此外，足總表示正積極為港隊尋找9月份國際賽期的對手，又稱或有來自歐洲球隊於暑假來港比賽，惟詳情仍有待足總公布。

以下比賽場次設有實體投票：

日期 開賽時間 賽事 地點

4月22日 15:00 標準流浪 對 冠忠南區 斧山道運動場

4月22日 18:00 傑志 對 晉峰 旺角大球場

4月23日 15:00 和富大埔 對 香港U23 大埔運動場

4月23日 15:00 理文 對 深水埗 將軍澳運動場

4月23日 18:00 東方 對 港會 旺角大球場

4月29日 15:00 冠忠南區 對 標準流浪 旺角大球場

5月1日 15:00 東方 對 傑志 旺角大球場