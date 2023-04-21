再負「業餘球手」出局　梅菲：他會是世界冠軍

在克魯斯堡劇院上演的世界桌球錦標賽爆出冷門，20歲的中國新星斯佳輝以10比9力挫4號種子的「魔術師」梅菲，以世界排名80的身份成為闖入今屆世錦賽16強的最低排名球手。

不是冤家不聚頭，梅菲曾於2021年英錦賽首輪不敵斯佳輝，當時他在賽後則失控評擊「業餘球員不應參加職業賽」，一度成為話題，而事隔兩年斯佳輝再憑實力令這位桌壇「老大哥」臣服。即使梅菲開局轟出131度，並有三次「破百」，但斯佳輝仍然表現處變不驚，並7次成功「起迫」當中在第10局轟出一桿120度，梅菲賽後坦言斯佳輝將會成為中國的第一位世界冠軍。

今季狀態甚勇的梅菲賽前對兩年前的批評認錯，而今仗落敗可謂輸得心服:「我很享受這場比賽，很刺激，但可惜是個結局，我在克魯斯堡有很多美好的回憶，然而今晚卻屬於斯佳輝，他由頭到尾都表現極好，我相信他會成為首位奪世界冠軍的中國球手，可能不是這一次，但我相信他會有機，因為他有一些特點是其他球手沒有的，他很有潛質，左右手都可以，我亦將自己的一切發揮出來，但最終都落敗。」

出生於2002年的斯佳輝，是浙江紹興人，他賽後坦言無預期自己可以闖入最後16強：「我真的沒有想過會贏，我只想從（梅菲）身上學習，即使我今日落敗都不會失望，因為我想將自己最好的表現出來，我不想留下遺憾。」斯佳輝將於周六面對米健士，爭逐8強席位，將採用25局13勝制進行。

至於4屆盟主「小丑」沙比，贏得驚險，在一度拋離8比4，被對手施治追近僅領先9比8，幸而第18局轟出一桿112，以10比8成功躋身16強。