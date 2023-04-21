比堤：兵工廠為爭冠誓挫聖人

阿仙奴近兩場聯賽失分而回後，壓力如今經已落在他們的身上。我肯定兵工廠也可感到曼城正在摩拳擦掌，準備好迎接下周中雙方的冠軍關鍵戰。

兵工廠面對利物浦及韋斯咸時都曾經領先兩球，並控制戰局。也許是恐慌或缺乏經驗的關係，我認為他們無論在心理上抑或體能上都出現下滑的情況，最終被對手扳平比數。

我不會怪責布卡約沙卡12碼宴客，因為全隊上下面對韋斯咸時的表現都令人失望。我相信他可以跟他效力英格蘭國家隊時一樣，立即交出反彈表現，事關沙卡長時間都能夠處於最好的狀態。

阿仙奴今仗硬撼修咸頓絕對是非勝不可，但近3次鬥聖人只攻入4球，故前鋒加比爾捷西斯的表現將舉足輕，並重值得信賴。雖然其他隊友出現傷疲問題，但他依然相當醒神，今場賽事將會做好準備，靜候聖人後防出錯。

我認為修咸頓需要奇蹟才能夠成功護級，然而，他們往往面對強隊時卻能交出好表現，最近亦曾經跟曼聯及熱刺打成平手。另外，他們亦曾於10月在兵工廠身上取得1分，所以今仗絕對要打醒十二分精神。

禾特普斯是兵工廠最大的威脅，特別是他的死球及遠射能力，而我也肯定禾確特今仗重返北倫敦，將希望可以交出好表現。

我預期修咸頓的後防將會做好嚴密部署，並嘗試以反擊及死球在阿仙奴身上取得入球。今仗兵工廠將會迎來一場硬仗，所以他們定要有耐性，但我認為他們最終將可獲勝，保持爭標主導權。