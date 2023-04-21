港超聯　傑志迎擊「攔路虎」晉峰 絕不手軟

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周六（22日）「中銀人壽香港超級聯賽」尾場，榜首傑志於旺角大球場迎戰晉峰。「藍鳥」暫領先次席理文2分，若然今場贏波加上理文周日（23日）稍有差池的話，便可提早奪冠；晉峰近況欠佳，加上今季曾遭對手「3殺」，能否踢爭氣波做「攔路虎」，令人期待。（on.cc東網周六晚6時直播）

傑志上輪聯賽大炒冠忠南區，總監兼主教練朱志光滿意球隊進攻發揮，希望保持領先優勢：「理文今輪輸波機會好微，所以都冇乜失分空間，相信要鬥到煞科日。晉峰有一定進攻能力，要小心好似對和富大埔咁『陰溝裏翻船』。」是役艾里奧或能趕及復出，惟丹恩奴域繼續缺陣。潘沛軒上仗頂替丹恩擔正兼射入一球，他表示仍有進步空間：「喺港隊都有踢過正中鋒，適應上問題唔大，希望踢多啲可以勝任到呢個位置。」「潘沛」又指賽前難免有一定壓力，但會跟足教練部署。

晉峰上場聯賽不敵東方，各項賽事8戰不勝，總教練何信賢鼓勵球員要展現出職業足球員應有的態度。球隊今季面對「藍鳥」未嘗一勝，「何Sir」坦言今場相當難踢，會以平常心迎戰：「就算佢哋缺少丹恩，球員喺前場跑動更多，一樣製造到好多威脅。」

上場傷愈復出的中堅葉卓文，承認仍未完全康復，比賽時只是「紥住踢」，導致有時未敢去得太盡。今場再鬥傑志，「卓文」指對手實力超班，會以1分做目標：「對手係亞冠球隊，就算冇丹恩都係咁強，落場盡能力表現自己就收貨。」

【兩隊預計正選陣容】

傑志

門將：86.保羅

後衞：15.羅拔圖 18.周緣德 5.艾里奧 77.費蘭度

中場：10.基爾頓 4.查理史葛 17.米基爾

前鋒：8.伊高沙托尼 99.潘沛軒 7.明加索夫

晉峰

門將：1.林駿杰

後衞：20.鄭璟昊 4.曾仲楠 6.葉卓文 7.林樂勤

中場：22.劉君正 8.卡爾特納 32.列卡度

前鋒：27.費利浦薩 47.羅拔奧度 30.陳肇鈞