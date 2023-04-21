拒放加拿祖踢世青盃　馬斯真蘭奴搵曼聯講數

今屆世青盃已確定改由阿根廷主辦，5月20日揭幕，阿根廷U20原本喺外圍賽出局，但依家以東道主身份「復活」參賽，距離開賽得番唔夠1個月，主帥馬斯真蘭奴急急徵召球員，佢第一個就搵曼聯小將加拿祖。

由於5月並非國際足協規定嘅國際比賽日，又同季尾賽事重叠，曼聯不願放人，不過國際足協又有規定，如果球員被徵召踢世青盃，相關球會有義務放人，並禁止球員同球會之間有任何相反協議。換句話講，曼聯必須放人。

《電訊報》報道，馬斯真蘭奴日內飛到英國，同入選阿根廷世青盃大軍球員嘅所屬球會講數，第一站去曼聯，呢位前利物浦中場再度同曼聯交手，由於佢有「Fifa徵召令」，唔到曼聯唔屈服。

至於曼聯將會出示「醫生紙」，表示加拿祖於3月上旬受傷，至今未愈，無法服役，而坦哈格亦希望留住加拿祖，一旦5月傷愈，可以喺聯賽最後兩輪、同埋可能要應付嘅英足盃決賽候命。

不過曼聯剛於歐霸盃出局，如果英足盃輸畀白禮頓，決賽冇佢哋份，到時馬斯真蘭奴就可以更強硬，徵召加拿祖踢世青盃。