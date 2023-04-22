冠軍爭逐大逆轉！阿仙奴自爆失分大勢已去

英超冠軍爭逐形勢大逆轉！近期表現不穩嘅「1哥」阿仙奴，周六(22日)凌晨主場戲劇性3比3逼和修咸頓，連續3場聯賽和波失分。「兵工廠」依家雖然領先曼城5分，但係就踢多2場，計失分已經被曼城反超前。阿仙奴周四(27日)凌晨作客曼城，將會係今季英超決定性一戰。

阿仙奴連續2輪被逼和2比2，今仗主場出擊繼續失魂，開波27秒就有致命失誤，門將蘭斯達爾交波被艾卡拉斯攔截，後者直接遠射轟入；阿仙奴驚魂未定，14分鐘再走甩禾確特被對方快腳射入。阿仙奴企穩陣腳後開始攻防戰，加比爾馬天尼利喺20分鐘追番1球，半場落後1比2。

下半場阿仙奴繼續圍攻，但修咸頓憑一次角球再得手，中堅卡列達卡亞頂入3比1。「兵工廠」未有放棄，尾段更有戲劇性發展，馬田奧迪加特88分鐘妙射建功，91分鐘布卡約沙卡門前混戰追成3比3。補時最後幾分鐘阿仙奴瘋狂圍攻，李安度杜沙特曾射門中楣，注定阿仙奴又要失分。

阿仙奴近3場聯賽失7球，防守問題成為失利最大原因，領隊阿迪達賽後表示：「今場比賽充滿激情，拎唔到3分我好失望，我哋送咗3個最簡單嘅入波畀修咸頓，喺英超踢成咁係好難贏波。」對於下場決戰曼城，阿迪達表示：「我唔認為球員欠缺信心，今場落後2球嗰陣，冇一個球員畏縮，而係不斷去嘗試，我哋要保持呢個態度。」