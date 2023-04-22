港超聯　有陣！標準流浪冠忠南區再鍊過

收看直播，請按直播ICON，或按下面鏈結：

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（22日）頭場爆發前列大戰，第4的標準流浪於主場斧山道運動場迎戰第3的冠忠南區。流浪今場強陣出擊，林嘉緯，林衍廷及神田夢實組成中場鐵三角，支援祖連奴及伊巴謙攻堅，劉智樂和林學曦先列後備；至於今場不敗即鎖定前三的南區，派出川瀨浩太和杜馬思鎮守中路，艾華及簡嘉亨負責側擊，協助史提芬彭利拿爭取入球。（港台電視32及on.cc東網周六下午3時直播）

標準流浪正選：

11 梁興傑 ［GK］

4 金旻奎

6 朴鍾範

10 林嘉緯 ［C］

12 盧均宜

16 林衍廷

19 姚浩明

21 伊巴謙

44 神田夢實

55 基藍馬

90 祖連奴

冠忠南區正選：

25 伍瑋謙 ［GK］

4 川瀨浩太

6 基斯

7 史提芬彭利拿

12 杜馬思 ［C］

14 何振廷

18 艾華

19 簡嘉亨

26 陳凱柏

44 劉學銘

67 畢頓

標準流浪後備：

1 盧兆崎 ［GK］

2 楊學敏

5 林遼太

7 劉智樂

9 林學曦

14 余在言

18 楊迪麟

22 陳耀祖

23 謝偉俊

25 馬文政

29 呂卓芹

94 韋健豪

冠忠南區後備：

1 蔡子濤 ［GK］

11 佐佐木周

17 慕沙

21 冼柏德

23 容昊

27 盧錦宏

28 陳傲軒

「中銀人壽香港超級聯賽」今日頭場，標準流浪回師斧山道運動場，4日內再度與冠忠南區交鋒。周中於「賽馬會菁英盃」遭南區淘汰的流浪，為保前4席位，今場誓踢翻身仗；南區亦要搶分鎖定第3位，兩軍次循環再碰頭，隨時擦出新火花。

標準流浪剛於「菁英盃」4強互射12碼下出局，教練潘文俊認為整體表現不算太差，未能晉級稍稍欠運，寄望球員盡快收拾心情，今仗會以贏波做目標：「我哋把握力要加強，另外我哋一星期踢3場，休息時間較少，相信球員體能恢復會成為關鍵，好彩暫時未有球員出現傷病。」

球隊最終未能闖入「菁英盃」決賽，隊長林嘉緯承認失望，但他指球隊近況不俗，是役「齊腳」之下，有信心復仇成功：「兩隊實力好接近，落到場好睇心理質素同臨場發揮，聯賽我哋可以出番多啲有經驗球員。我哋喺防守死球有少少蝕底，相反南區呢方面係有把握，賽前都有作出針對性訓練。」

南區在「賽馬會菁英盃」進身決賽，球員士氣大振，惟主力球員能否短短幾日內完全恢復，值得留意。領隊貝可泓指出近期賽事頻密，尤其即將展開的「足總盃」4強，兩隊又要爭入決賽，今場多少會有保留：「希望穩重求勝，最緊要唔好再有球員受傷。」除翟廷峯有傷在身外，鞠盈智上場因傷退下火線，是役上陣成疑，而李嘉耀則因黃牌夠數，須要停賽。

南區今場只要再添1分，就鎖定聯賽第3名位置，剛於「菁英盃」4強踢到最後一刻的陳傲軒，承認難免會疲倦，但爭勝決心不變：「每場我哋都希望贏波，雖然接連對住同樣對手，但佢哋踢法都會變，落到場唔諗太多，搏盡就得。」