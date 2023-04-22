篤走「金左手」！比素首闖世錦賽8強

曾被譽為是天才球手的比利時比素，周五在桌球世錦賽憑着最後兩局的「起迫」，以13比11淘汰了3屆冠軍「金左手」威廉斯，生涯在克魯斯堡劇院首闖8強。

「感覺是我生涯最佳的一次。」28歲的比素今仗發揮出色，4桿「破百」再加8Cue50+，平均出Cue18.8秒，而比素在本周之前，過去於克魯斯堡未試過贏波，但現卻將個人潛力盡現，即使面對傳奇球手威廉斯，比素在領先11比8情況下被追平11平，最後兩局再分別轟兩桿84及67度，奠定勝局。

「這令我的職業生涯更奇妙，要知道與一位傳奇如威廉斯，爭逐25局比賽實在很困難，我要很大的專注，賽至11平手他的確打得很出色，但無想過自己可以在最後兩局有Breaks。」曾於17歲之齡以史上最年輕球手亮相克魯斯堡劇院的比素，下仗將面對奧蘇里雲及伊朗華法爾的勝方。

「我沒有練習太多，桌球運動是精神的比拼較多，來到這裡都是出色的球手，我覺得要思想準備，希望下一輪都能保持這仗的表現，這個比賽排名積分相當緊要，當然獎金亦相當可觀，而且獲勝的話可助你保持世界TOP16。」另方面，奧蘇里雲經過第一節後，暫以6比2領先華爾。