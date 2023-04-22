港超聯　尾段踢少個　標準流浪1球贏冠忠南區

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（22日）頭場爆發前列大戰，標準流浪於主場斧山道運動場迎戰冠忠南區。結果比賽尾段打少1人的流浪，憑金旻奎下半場攻入全場唯一入球，以1比0擊敗南區，獲得今季3次交手首勝。

流浪今場強陣出擊，林嘉緯，林衍廷及神田夢實組成中場鐵三角，支援祖連奴及伊巴謙攻堅，劉智樂和林學曦先列後備；至於南區派出川瀨浩太和杜馬思鎮守中路，何振廷復任正選頂替因傷缺陣的鞠盈智，支援進攻三叉戟艾華、簡嘉亨及史提芬彭利拿，後備席6位場區球員，其中有4位為U22球員。

地頭出擊的流浪，開局踢得相當主動，3分鐘，神田傳入禁區，伊巴謙射門被擋出，姚浩明後上補射亦告高出。1分鐘後輪到祖連奴推入大位起腳，但不中目標。南區後防繼續受壓，33分鐘，祖連奴接應神田傳中，禁區內力壓何振廷起腳，考驗不到伍瑋謙。半場雙方互無紀錄。

換邊後，流浪依然屬較為主動的一方，46分鐘，林衍廷禁區頂勁射僅僅高出。流浪的努力好快收到成效，神田夢實前場罰球直射省中人牆，被伏兵門前的金旻奎成功射入，68分鐘打破場上僵局。81分鐘，簡嘉亨禁區內有起腳機會，可惜射門一飛沖天。補時階段雖然有後備入替的林遼太，兩黃一紅被逐離場，但流浪仍能將1球優勢保持到完場。