港超聯 傑志迎擊「攔路虎」晉峰 絕不手軟
2023年04月22日 17:02
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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（22日）尾場，榜首傑志緊接於旺角大球場主場面對晉峰。「藍鳥」今場強陣出擊，羅素與周緣德扼守中路，基爾頓、米基爾坐鎮中場，潘沛軒、明加索夫攜手攻堅。晉峰由林駿杰把關，陳肇鈞在中場派牌，羅拔奧度、費利浦薩及栢保羅組成前線三叉戟。（on.cc東網周六晚6時直播）
傑志正選：
86保羅 [GK]
4 查理史葛
7 明加索夫
8 伊高沙托尼
10基爾頓
15 羅拔圖
17米基爾
18周緣德
26羅素
77費蘭度
99潘沛軒
後備：
1 王振鵬 [GK]
2 羅梓駿
5艾里奧
19黃洋
20趙聡悟
22賓紀文
23白星馳
24顏卓彬
28鄭展龍
30張廣然
33金信煜
88艾力士
晉峰正選
1 [GK] 林駿杰
6葉卓文
7 林樂勤
8卡爾特納
20 [C] 鄭璟昊
21栢保羅
27費利浦薩
30陳肇鈞
32列卡度
44 黃政德
47羅拔奧度
後備：
14 [GK] 羅澔陽
2李呈
9播磨浩謙
10黃偉國
11紀思昊
15徐竟柔
17 何思哲
19歐陽浩銘
38艾拔簡勞
72翁嘉禧
77伍家揚
周六（22日）「中銀人壽香港超級聯賽」尾場，榜首傑志於旺角大球場迎戰晉峰。「藍鳥」暫領先次席理文2分，若然今場贏波加上理文周日（23日）稍有差池的話，便可提早奪冠；晉峰近況欠佳，加上今季曾遭對手「3殺」，能否踢爭氣波做「攔路虎」，令人期待。
傑志上輪聯賽大炒冠忠南區，總監兼主教練朱志光滿意球隊進攻發揮，希望保持領先優勢：「理文今輪輸波機會好微，所以都冇乜失分空間，相信要鬥到煞科日。晉峰有一定進攻能力，要小心好似對和富大埔咁『陰溝裏翻船』。」是役艾里奧或能趕及復出，惟丹恩奴域繼續缺陣。潘沛軒上仗頂替丹恩擔正兼射入一球，他表示仍有進步空間：「喺港隊都有踢過正中鋒，適應上問題唔大，希望踢多啲可以勝任到呢個位置。」「潘沛」又指賽前難免有一定壓力，但會跟足教練部署。
晉峰上場聯賽不敵東方，各項賽事8戰不勝，總教練何信賢鼓勵球員要展現出職業足球員應有的態度。球隊今季面對「藍鳥」未嘗一勝，「何Sir」坦言今場相當難踢，會以平常心迎戰：「就算佢哋缺少丹恩，球員喺前場跑動更多，一樣製造到好多威脅。」
上場傷愈復出的中堅葉卓文，承認仍未完全康復，比賽時只是「紥住踢」，導致有時未敢去得太盡。今場再鬥傑志，「卓文」指對手實力超班，會以1分做目標：「對手係亞冠球隊，就算冇丹恩都係咁強，落場盡能力表現自己就收貨。」