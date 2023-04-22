港超聯　傑志迎擊「攔路虎」晉峰 絕不手軟

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（22日）尾場，榜首傑志緊接於旺角大球場主場面對晉峰。「藍鳥」今場強陣出擊，羅素與周緣德扼守中路，基爾頓、米基爾坐鎮中場，潘沛軒、明加索夫攜手攻堅。晉峰由林駿杰把關，陳肇鈞在中場派牌，羅拔奧度、費利浦薩及栢保羅組成前線三叉戟。（on.cc東網周六晚6時直播）

傑志正選：

86保羅 [GK]

4 查理史葛

7 明加索夫

8 伊高沙托尼

10基爾頓

15 羅拔圖

17米基爾

18周緣德

26羅素

77費蘭度

99潘沛軒

後備：

1 王振鵬 [GK]

2 羅梓駿

5艾里奧

19黃洋

20趙聡悟

22賓紀文

23白星馳

24顏卓彬

28鄭展龍

30張廣然

33金信煜

88艾力士

晉峰正選

1 [GK] 林駿杰

6葉卓文

7 林樂勤

8卡爾特納

20 [C] 鄭璟昊

21栢保羅

27費利浦薩

30陳肇鈞

32列卡度

44 黃政德

47羅拔奧度

後備：

14 [GK] 羅澔陽

2李呈

9播磨浩謙

10黃偉國

11紀思昊

15徐竟柔

17 何思哲

19歐陽浩銘

38艾拔簡勞

72翁嘉禧

77伍家揚

周六（22日）「中銀人壽香港超級聯賽」尾場，榜首傑志於旺角大球場迎戰晉峰。「藍鳥」暫領先次席理文2分，若然今場贏波加上理文周日（23日）稍有差池的話，便可提早奪冠；晉峰近況欠佳，加上今季曾遭對手「3殺」，能否踢爭氣波做「攔路虎」，令人期待。

傑志上輪聯賽大炒冠忠南區，總監兼主教練朱志光滿意球隊進攻發揮，希望保持領先優勢：「理文今輪輸波機會好微，所以都冇乜失分空間，相信要鬥到煞科日。晉峰有一定進攻能力，要小心好似對和富大埔咁『陰溝裏翻船』。」是役艾里奧或能趕及復出，惟丹恩奴域繼續缺陣。潘沛軒上仗頂替丹恩擔正兼射入一球，他表示仍有進步空間：「喺港隊都有踢過正中鋒，適應上問題唔大，希望踢多啲可以勝任到呢個位置。」「潘沛」又指賽前難免有一定壓力，但會跟足教練部署。

晉峰上場聯賽不敵東方，各項賽事8戰不勝，總教練何信賢鼓勵球員要展現出職業足球員應有的態度。球隊今季面對「藍鳥」未嘗一勝，「何Sir」坦言今場相當難踢，會以平常心迎戰：「就算佢哋缺少丹恩，球員喺前場跑動更多，一樣製造到好多威脅。」

上場傷愈復出的中堅葉卓文，承認仍未完全康復，比賽時只是「紥住踢」，導致有時未敢去得太盡。今場再鬥傑志，「卓文」指對手實力超班，會以1分做目標：「對手係亞冠球隊，就算冇丹恩都係咁強，落場盡能力表現自己就收貨。」