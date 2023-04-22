留力英超爭霸4強勒住踢　曼城細盤起菲

今晚英足盃4強大戰，曼城同錫菲聯喺倫敦溫布萊球場交鋒。雙方實力相距懸殊，預料曼城可以贏波晉級，但要留意「藍月亮」畢竟剛踢完歐聯，又要應付下周中惡鬥阿仙奴嘅「冠軍戰」，今場可能留力。另邊廂英冠錫菲聯自知技不如人，必定「泊大巴」死守，可博中位數3.5球嘅入球細。（無綫myTV Super周六晚11時45分直播）

曼城近期賽程頻密，上仗歐聯8強次回合作客激戰拜仁慕尼黑，消耗大量體力，好彩總算力保不敗晉級4強。由於短時間內匆匆再踢英足盃，領隊哥迪奧拿可能會輪換陣容，特別係考慮到下周中聯賽要對阿仙奴，今仗英足盃變相顯得次要，相信「藍月亮」會拖慢比賽節奏，只求贏波，冇必要浪費力量大炒對手。事實上，哥迪奧拿一向錫住班主力，往往領先之後，下半場就會換走射手艾寧夏蘭特，預料今場亦會點到即止，似係小勝格局。

錫菲聯爭升班踢得保守

至於錫菲聯現時排英冠第2位，球隊最大目標係力保聯賽前兩位，奪取升班資格，打入英足盃決賽並非最重要，所以近排踢得勁保守，近5場有4場總入球開2球或以下。其實錫菲聯自知實力同曼城相距甚遠，冇本錢同對手硬碰，最正路只能踢「死守突擊」，甚至希望守和博互射12碼，先至有爆冷機會。值得留意，雙方過去3年曾經3次交鋒，曼城都係贏1比0，主W冇肉食，入球細比較抵玩。