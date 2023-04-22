世界女排聯賽香港站4.25賣飛　惠若琪最期待中意大戰

闊別四年，「FIVB世界女排聯賽香港」將於6月13至18日假香港體育館上演。大會今日（22日）舉行記者會，並請來奧運金牌名將惠若琪分享心得。作為「球迷」，她最期待中國與意大利對碰，又希望球迷給大換血的中國女排更多支持和包容。

世界女排聯賽去年實施新賽制，初賽縮減至6個分站，每站有8支球隊進行16場比賽。香港站闊別四年回歸，吸引中國、意大利、土耳其、多明尼加共和國、波蘭、荷蘭、加拿大和保加利亞參加。香港排球總會會長吳守基樂見香港重獲主辦權：「由於分站少了，有很多地方競爭。香港過往入座率是全世界最高的，加上內地沒有申辦，FIVB想在大中華區舉行賽事，順利獲得主辦權。」中國女排近年換血，蔡斌接過郎平教鞭，隊中亦有不少新臉孔。吳守基相信，香港站有利她們培養默契，備戰巴黎奧運。

前中國女排隊長惠若琪相隔6年訪港，但感覺毫不陌生：「這是我來港第二天，暫時只在酒店周圍走走。因為這是以前比賽住的酒店，我發了朋友圈，寫『熟悉的味道，熟悉的溫度，熟悉的房間』，很多隊友點讚，留言『起床了，該去訓練了』。」她憶述在香港比賽經歷，稱香港為中國隊「主場」：「每次比賽都有啦啦隊，為我們設計獨特口號，球員和球迷互動，很有主場的感覺。」

惠若琪於2018年退役，仍有關注中國隊近況，盼球迷給這支年輕球隊更多耐性：「每一次重新組隊，都要時間摸索和適應，制定新的打法。我相信教練正按步就班進行。我現在是球迷角色，在場外為她們打氣，我覺得要給年輕球隊更多時間和包容。」雖然未知6月能否抽空來港，但作為「球迷」，她最期待6月18日中國對意大利一仗：「意大利是傳統強隊，攻守兼備，年輕的中國女排肯定會抱持衝擊態度，向她們發起挑戰。」

賽事約有11,000個座位，逾5成門票由4月25日起於城市售票網公開發售。門票分成午間（13:30）和晚間（17:00至20:30）兩類，票價由140至1,280元不等。詳情可瀏覽大會專頁www.facebook.com/VNLHK ，或致電52446337。

中國女排賽程

6月13日 20:30 中國vs加拿大

6月16日 20:30 保加利亞vs中國

6月17日 20:30 波蘭vs中國

6月18日 20:30 意大利vs中國