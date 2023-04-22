港超聯　和富大埔主場迎香港U23

周日(23日)下午港超聯另一場賽事，和富大埔續於大埔運動場出擊，迎戰香港U23。首循環交手大埔派3蛋輕取對手，今次藉主場之利，當然希望再下一城；至於香港U23則希望踢出士氣波，繼續為打開聯賽勝利之門奮鬥。（周日下午3時開賽）

大埔上場賽和深水埗，近3場聯賽保持不敗，惟主教練李恆滙則對球隊前場把握力不甚滿意，隊長陳曉鋒亦同意進攻表現有待改進：「希望呢場可以重拾之前對南區或傑志時嘅表現，盡力爭取入波，香港U23係好團結，睇得出用波方面係好有心機，呢點絕對要提防。」好消息是上場倦勤的頭號前鋒保連奴，有望重返大軍，勢必大大增強前場攻力。

司徒Sir︰草地質素係考驗

本季不時有職球員反映大埔運動場草地質素一般，香港U23主教練司徒文俊呼籲球員，利用是次機會學習在不同場地發揮技術：「球員要學識適應唔同場地，我相信呢個對我哋班後生仔係幾困難嘅事，因為佢哋經驗唔多，希望班仔趁今場波好好學習。」「司徒Sir」又指球員與季初相比進步明顯，希望他們今場對和富大埔踢出部署，盡力表現實力。