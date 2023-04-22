港超聯　傑志兩球挫晉峰　續居榜首

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（22日）尾場，榜首傑志緊接於旺角大球場主場面對晉峰。「藍鳥」憑基爾頓、米基爾上半場各建一功，以2比0輕取晉峰，暫時領先次席、少踢一場的理文5分。

「藍鳥」今場強陣出擊，羅素與周緣德扼守中路，基爾頓、米基爾坐鎮中場，潘沛軒、明加索夫攜手攻堅。晉峰由林駿杰把關，陳肇鈞在中場派牌，羅拔奧度、費利浦薩及栢保羅組成前線三叉戟。

賽前8場不勝的晉峰，甫開賽即反客為主，3分鐘羅拔奧度禁區內扭過對方後衞後射高。傑志之後站穩陣腳，3分鐘後米基爾橫傳，羅拔圖勁射，被門將林駿杰撲出底線。但隨後基爾頓接應短角球，無人看管下快射得手，晉峰落後1球。

「藍鳥」攻勢繼續浪接浪，17分鐘伊高沙托尼與明加索夫來一記「撞牆」，前者起腳被林駿杰接實。29分鐘羅拔圖斬中，明加索夫亦告頂高。34分鐘「藍鳥」再下一成，米基爾前場逼甩卡爾特納腳下球後輕鬆射入，半場領先2比0返入更衣室。

易邊後落後的晉峰急起直追，陳肇鈞一度接應林樂勤角球頭槌頂入，但旁證卻指越位在先，慘食炸胡。60分鐘栢保羅左路落底狂抽，再被保羅托出底線。

「藍鳥」之後搶回不少攻勢，67分鐘後伊高沙托尼開出角球，羅拔圖前柱僅僅頂斜。比賽尾段陳肇鈞近門起腳被保羅撲出，而「藍鳥」換入金信煜後亦未能增添記錄，最終傑志維持以兩球擊敗晉峰，順利全取3分。

傑志總監兼主教練朱志光，就認為旺角大球場經過幾日天雨及比賽過後，草地質素下降，球隊發揮難免受到影響：「場地濕滑，令組織係困難，但球員嘅鬥志係好好。」傑志早前宣布簽入由中超回流的陳俊樂，惟朱志光表示暫時都不會考慮讓這位新兵及丹恩奴域，在煞科戰面對理文一役候命：「會用返現有人腳先。」

雖然最終以兩球落敗，但對於球員表現，晉峰總教練何信賢仍感到開心：「啲球員去到今季尾二嗰場，對住咁強嘅球隊，但佢哋都冇怯，做到職業球員嘅操守，完全冇放棄，尤其下半場做到攻勢，係3年嚟對傑志踢得最好嘅一場，如果我哋有少少運追到一球，可能會畀到驚喜大家。」何信賢不忘感謝一班球員尤其外援的付出。對於下季安排，他透露球會班主已答應會繼續投資：「係未諗方向，我就偏向繼續栽培年輕球員。」