港超聯　米基爾盛讚新隊友陳俊樂

傑志周六（22日）於主場旺角大球場，出戰「中銀人壽香港超級聯賽」尾2一輪賽事，最終在雨戰下以兩球擊敗晉峰，繼續穩坐榜首。當中今場貢獻一個入球的米基爾（Mika），賽後對取得這場重要勝利感到開心，同時他又不忘大讚新加盟的中場陳俊樂。

米基爾在上半場34分鐘，於前場逼甩卡爾特納腳下球後，輕鬆射成2比0，兼帶領球隊全取3分，賽後這名巴西籍中場表示十分開心：「今場波對球隊好重要，因為贏埋之後，只要贏多一場就可以拎聯賽冠軍，不過自己賽前都冇太大壓力，即管睇吓理文聽日嘅表現，之後就會集中精神備戰對佢哋嘅煞科戰。」

旺角大球場經過連日天雨及比賽，加上今日比賽途中同樣下起傾盆大雨，令草地質素十分惡劣，Mika承認對球員有一定影響：「場地質素好差，好難判斷個波落地嘅位置，射波同傳控球要好小心，另外都好難控制個波，要向前推進有一定困難。不過兩隊都係喺同一個場踢，所以公平嘅。」

除此之外，傑志早前宣布簽入自由身的港隊中場陳俊樂，Mika坦言自己之前與他不太熟悉，但經過幾課操練後，對他亦讚不絕口：「啱啱一齊練過幾課波，覺得佢係一名有質素嘅球員，跑動好多之外，踢法都好硬淨，相信佢嘅加盟對球隊有好大幫助，係一件好事嚟。」