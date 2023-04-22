祖達起孖沙拿奠勝 利物浦險勝森林

周六晚英超賽事，利物浦主場迎戰諾定咸森林，結果上演入球騷。「紅軍」上仗大炒完列斯聯後，今仗憑迪亞高祖達梅開二度險勝3比2，升上聯賽第7，森林輸波後跌落19位。

利物浦繼續起用上仗大炒列斯聯原班陣容，三箭頭迪亞高祖達、加普、穆罕默德沙拿，森林就有尼高威廉斯倒戈。

上半場紅軍撳住踢，但攻極唔入，最有威脅後華基爾雲迪積克嘅頭槌，過唔到基羅拿華斯十指關，半場互無紀錄。

易邊後初段雙方駁火，利物浦一次門前高空攻勢，法賓奴頭槌二傳，迪亞高祖達飛頂破網，47分鐘助紅軍開紀錄，森林失波後反擊，倒戈嘅尼高威廉斯右路勁射，省中安德魯羅拔臣改變方向入網，51分鐘扳平1比1，亦係尼高威廉斯個人英超首個入球。

利物浦55分鐘再領先，安德魯羅拔臣左路高波斬入禁區，迪亞高祖達無人看管，畀佢心口一控，再用腳一剔，然後轉身抽射死角入網，全程都冇森林後衞埋身，紅軍2比1。

雙方入球停不了，67分鐘基比斯韋特勁射，在兩個紅軍後衞腳罅間入網，森林再追成2比2，但3分鐘後利物浦一次死球戰術，穆罕默德沙拿接應阿歷山大阿諾特傳送，近門撞射破網成3比2再度領先，沙拿為紅軍攻入183球，追平名宿科拿紀錄，並保持勝局完場。