馬列斯轟入3球　曼城搶先打入英足盃決賽

周六(22日)深夜喺倫敦溫布萊球場上演嘅英足盃4強，曼城以3比0大勝英冠球隊錫菲聯，率先打入決賽，向英超、英足盃及歐聯「三冠王」目標又行近一步。曼城32歲老將馬列斯成為今場主角，個人上演帽子戲法，包辦3個入球，搶晒隊友射手艾寧夏蘭特風頭。

由於對手比較弱，加上曼城剛於上仗踢完歐聯，以及將於周四(27日)凌晨英超鬥榜首阿仙奴，領隊哥迪奧拿今仗對正選陣容作出部份輪換，包括用副選門將史堤芬奧迪加把關，史東斯、魯賓戴亞斯、洛迪卡斯簡迪、奇雲迪布尼都冇上陣。

不過「藍月亮」仍然贏得好輕鬆，開波15分鐘，艾寧夏蘭特曾經遠射入網，但佢起腳前，球證已吹停比賽，慘食「詐胡」。戰至41分鐘貝拿度施華博到12碼，上仗歐聯宴客嘅艾寧夏蘭特冇得主射，改由馬列斯主射入網打開紀錄。

換邊之後，馬列斯個人表演，長驅直進殺入禁區射成2比0，66分鐘基亞利殊左路傳中，馬列斯順勢射入，成為自1958年曼聯名宿阿歷士戴臣之後，近65年首位喺英足盃4強上演帽子戲法嘅球員，同時以32歲零60日成為主帥哥迪奧拿執教頂級球隊以來，麾下最大年齡「戴帽」球員。

賽後呢位阿爾及利亞國腳話：「上演帽子戲法感覺非常好，我今場踢得唔錯，最重要係我哋打破過去3屆英足盃4強出局宿命，打入決賽意義重大，但現時必須專注下場聯賽對阿仙奴，我哋陣容強大，必須繼續前進。」

曼城今屆英足盃表現無懈可擊，5戰攻入17球兼不失球，成為自1965/66年球季嘅愛華頓之後，首支以「清白之身」打入英足盃決賽嘅球隊，將會同白禮頓對曼聯嘅勝方爭奪冠軍。

與此同時，曼城已打入歐聯4強，加上英超爭標形勢佔主動權，有望重演同市宿敵曼聯1999年獲得英超、英足盃及歐聯「三冠王」嘅壯舉。