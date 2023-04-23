拜仁輸波失榜首　杜曹等執包袱

拜仁慕尼黑繼歐聯8強出局之後，再遭受打擊，喺周六(22日)晚德甲領先之下，竟然倒輸收場，作客以1比3不敵緬恩斯，被贏波嘅勁敵多蒙特搶走榜首之位，加上拜仁喺德國盃、歐聯已出局，今季面臨四大皆空，早前剛接任教練之位嘅杜曹，恐怕好快又要執包袱。

杜曹曾於2009至14年執教緬恩斯，並打出名堂，佢今仗倒戈原本開局唔錯，拜仁慕尼黑由沙迪奧文尼喺29分鐘射入先開紀錄。不過，下半場戰局出現大逆轉，拜仁喺65至79分鐘，短短14分鐘內出現「閃崩」，被緬恩斯前鋒阿佐基、中場李安度巴列奴、艾朗馬田攻破大門，連續2場聯賽失分，包括歐聯在內，近4場比賽只有2和2負，表現非常差。

屋漏偏逢連夜雨，拜仁今場仲有左翼衞艾方素戴維斯傷出，勢必影響杜曹餘下賽事部署。此外，拜仁今季踢29場聯賽僅有59分，創下球隊近12年以來同期最低分紀錄。

反觀，多蒙特憑當耶爾馬倫梅開二度，祖迪比寧咸、曉姆斯各建一功，主場以4比0大勝法蘭克福，以1分優勢反超前拜仁慕尼黑，升上榜首。換言之，多蒙特只要餘下5場聯賽全勝，就可以穩奪冠軍。