阿辛斯奧1射1傳　今年創造10球冠絕西甲

周日(23日)凌晨西甲，皇家馬德里主場以2比0擊敗切爾達，翼鋒馬高阿辛斯奧做主角，射入1球及1次助攻，呢位27歲西班牙國腳踏入2023年後，喺聯賽累積創造10球，包括射入7球及3次助攻，屬於今年同期創造最多入波嘅西甲球員。

皇馬挾上仗打入歐聯4強嘅氣勢，今仗42分鐘打開紀錄，雲尼斯奧斯祖利亞左路傳中，馬高阿辛斯奧後上撞射入網。換邊後僅3分鐘，馬高阿辛斯奧開出角球，由中堅艾達米列達奧頂入，連續4場比賽贏2比0。

賽後馬高阿辛斯奧話：「我現時上陣機會多咗，並且可以連續參與比賽，對我有好大幫助，覺得好開心，可以將平時操練成果喺球場上發揮出來，皇馬球迷嘅支持亦對我有幫助，同埋教練安察洛堤信任我，我要把握每1分鐘上陣時間爭取表現。」

馬高阿辛斯奧將於今夏約滿，獲得利物浦、阿仙奴、曼聯、拜仁慕尼黑等大球會垂青，以佢近期勇態，相信皇馬會全力爭取同佢續約。

另外，雖然馬高阿辛斯奧當選為官方今場最佳球員，但隊友卡馬雲加表現亦備受好評，呢位20歲法國中場今仗客串左閘，演出非常搶鏡，有6次成功扭過對手，5次搶截成功，踢法攻守兼備，球迷認為主帥安察洛堤已成功改造出1位「偉大左後衞」。