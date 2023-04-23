賠率顯示　金球獎成美斯夏蘭特之爭

今季聯賽接近尾聲，2023年金球獎人選亦呼之欲出，根據外國博彩公司開出嘅賠率，巴黎聖日耳門(PSG)球王美斯以1.36倍成為大熱門，曼城前鋒艾寧夏蘭特以3倍緊隨其後，第3位賓施馬已冷到23倍，第4位基利安麥巴比更加係34倍，換言之基本上今屆得主已屬於美斯同夏蘭特之爭。

上屆金球獎改制，根據歐洲主流聯賽完整球季評估球員表現，皇馬前鋒賓施馬上季上陣46場入44球，協助球隊奪得西甲及歐聯冠軍，以大熱姿態獲得2022年金球獎。

今季2022/23年球季，美斯雖然喺PSG表現唔算突出，但佢協助阿根廷奪得世界盃冠軍，獲得大量加分，成為頂頭大熱。至於艾寧夏蘭特剛好相反，挪威國家隊冇份打入上年世界盃決賽周，但佢喺曼城表現極之出色，上陣42場入48球，力壓賓施馬成為次熱人選，絕對合理。

不過艾寧夏蘭特要反超前美斯，獲得金球獎，難度比較大，除非佢可以協助曼城奪得英超、英足盃及歐聯冠軍，成為「三冠王」，以彌補國際賽「交白卷」，先至有價講。