巴塞啞火迎馬體會「細」均力敵

周日(23日)晚西甲重頭戲，巴塞隆拿主場火併馬德里體育會。巴塞榜首優勢明顯，搞到近期走勢放緩，近3仗冇波入，對住聯賽6連勝嘅馬體會，肯定加倍謹慎；馬體會作客魯營亦唔介意踢守勢波，近5次交手4次開2球或以下，2.5球入球細乃不二之選。（Now 632周日晚10時15分直播）

兩軍聯賽失球最少

巴塞早前喺西班牙盃慘吞皇馬4蛋出局，之後兩場聯賽先後悶和基羅納同基達菲，好在佢哋喺聯賽遙遙領先，影響不大，今晚對住「3哥」馬體會，相信主帥沙維會較為重視，叫班球員醒醒定定。

巴塞今季踢出超強防守，聯賽29仗僅失9球，門將達史特根有22場「零封」對手，有望打破西甲失球最少紀錄，但同時間佢哋進攻亦走樣，羅拔利雲度夫斯基近14場有11次食白果，狀態低迷，想入波有難度。

馬體會出名防守力強，聯賽失21球僅次於巴塞，雖然佢哋近11仗9勝2和甚弗，不過想喺魯營贏波唔容易，加上馬高斯洛蘭迪同干度比亞停賽，預計悶戰居多，入球細穩陣。

直播表

周日1:00pm 澳職 墨爾本勝利 Vs FC麥克阿瑟

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周日1:00pm 韓職 FC光州 Vs FC江原

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周日4:00pm 澳職 珀斯光輝 Vs 阿德萊德聯

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周日6:15pm 荷甲 川迪 Vs 鹿特丹斯巴達

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周日6:30pm 意甲 安玻里 Vs 國際米蘭

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周日7:00pm 法甲 蘭斯 Vs 斯特拉斯堡

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周日7:30pm 德乙 海登咸 Vs 基爾

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周日8:00pm 西甲 艾爾切 Vs 華倫西亞

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周日8:30pm 荷甲 燕豪芬 Vs 阿積士

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周日9:00pm 英超 般尼茅夫 Vs 韋斯咸

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周日9:00pm 英超 紐卡素 Vs 熱刺

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周日10:15pm 西甲 巴塞隆拿 Vs 馬德里體育會

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周日11:05pm 法甲 蒙彼利埃 Vs 雷恩

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周日11:30pm 英足盃 白禮頓 Vs 曼聯

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周一凌晨零時 意甲 AC米蘭 Vs 萊切

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周一0:30am 西甲 馬略卡 Vs 基達菲

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周一2:45am 意甲 祖雲達斯 Vs 拿玻里

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周一2:45am 法甲 里昂 Vs 馬賽

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周一3:00am 西甲 西維爾 Vs 維拉利爾

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