英超「決賽」 3大數據你要知！

1.師徒戰哥迪奧拿技壓阿迪達？

阿迪達師承哥迪奧拿，2016年掛靴後曾於曼城擔任助教，成為哥帥的副手。2019年12月他學滿師，獲委任為阿仙奴領隊。兵工廠在他帶領之下成績穩步上揚，今季更有機會重奪失落19年的英超冠軍獎盃。

周三他將領軍作客曼城進行英超冠軍前哨戰，若然贏波，離冠軍之路又踏前了一大步。然而，翻看數據，阿迪達似乎被師父哥迪奧拿摸清底牌，皆因之前8次帶隊鬥藍月，成績是1勝7負，包括於今季聯賽首循環主場輸1:3。

阿迪達 vs 哥迪奧拿

0勝 英超 5勝

1勝 英足盃 1勝

0勝 英聯盃 1勝

---------------------------------------------------

2.夏蘭特鬥倫敦球會常入波？

曼城前鋒艾寧夏蘭特今季英超入球數字驚人，上陣28場入32球，每場平均入1.14球，令對手後衛聞風喪膽。要留意，這名22歲的挪威國腳鬥倫敦球會亦表現一流，上陣9場入9球，當中包括於首循環對阿仙奴時，為球隊鎖定3:1勝局。

日期 對手及賽果●入球

11/03/23 客勝水晶宮1:0●1

15/02/23 客勝阿仙奴3:1●1

05/02/23 客負熱刺0:1●0

19/01/23 主勝熱刺4:2●1

05/01/23 客勝車路士1:0●0

12/11/22 主負賓福特1:2●0

05/11/22 主勝富咸2:1●1

27/08/22 主勝水晶宮4:2●3

07/08/22 客勝韋斯咸2:0●2

---------------------------------------------------

3.曼城主場踢Big 6戰旺「大」？

曼城及阿仙奴今季於英超Big 6戰，成績不相伯仲，其中藍月在8場比賽取得5勝3負，兵工廠則是8戰5勝1和2負。值得一提的是，阿仙奴於Big 6戰中入得又失得，8場比賽中有6場的總入球是超過3球，包括於主場負曼城1:3。至於曼城亦差無幾，8戰中有5場的總入球是超過2球，包括於主場大勝曼聯、熱刺及利物浦。

日期 對手及賽果（半場）

01/04/23 主勝利物浦4:1(1:1)

19/01/23 主勝熱刺4:2(0:2)

02/10/22 主勝曼聯6:3(4:0)