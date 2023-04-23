港超聯 理文冇失分空間 強襲深水埗
2023年04月23日 14:00
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港超聯：理文 vs 深水埗
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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（23日）焦點賽事，理文於將軍澳運動場擺下擂台面對深水埗。主場出擊的「黃黑軍團」強陣出擊，隊長列斯奧夥拍荷西安祖扼守後防中路，黃威、顏樂楓及中村祐人坐鎮中場、攻堅重任交給前線3子艾華頓、洛迪古斯及基華尼頓；深水埗繼續派出王子聰把守最後大關，捷西斯及陳靜謙鎮守後防，沈云燮於中場派牌。（on.cc東網周日下午3時直播）
理文正選：
28 陳嘉豪 [GK]
2 列斯奧 [C]
3 徐宏傑
4 立花稜也
8 艾華頓
9 洛迪古斯
14 荷西安祖
16 顏樂楓
23 黃威
44 中村祐人
91 基華尼頓
深水埗正選：
1 王子聰 [GK]
5 陳靜謙
6 周家樂
7 權宰憼
8 尼高拉斯
9 羅港威 [C]
10 劉浩霖
12 黎格爾
20 波比
24 捷西斯
42 沈云燮
理文後備：
1 高俊 [GK]
88 袁皓俊 [GK]
7 李康廉
10 亞哥斯達
11 鄭兆均
12 羅焯熙
15 馮慶燁
17 張憙延
21 曾錦濤
24 鄭進泓
29 余沛康
33 迪高
深水埗後備：
28 戴廷匡 [GK]
30 奧力斯 [GK]
3 史提芬
13 鄧港桁
16 張志昊
19 黃天朗
21 陳灝
29 朱偉鈞
39 鄧子均
41 梁星耀
95 歐建希
周日（23日）下午「中銀人壽香港超級聯賽」同時不同地上演兩場激戰，其中理文坐鎮將軍澳運動場面對深水埗。「黃黑軍團」目前繼續力追榜首傑志，尾二一輪更沒有失分空間，眾將戰意毋容置疑；至於深水埗近況稍有起色，亦有力製造驚喜。（on.cc東網周日下午3時直播）
理文周中於「賽馬會菁英盃」4強擊敗東方闖入決賽，兩日後隨即再於聯賽出擊，暫代主教練曾昭達認為賽前球員恢復會成為關鍵，但認為球隊今季兵源充足，有能力應付緊密賽程。「黃黑軍團」上場收起多位主力，包括顏樂楓、基華尼頓及頭號射手艾華頓等，「達Sir」承認是因為聯賽重要性更高：「聯賽係重中之重，餘下仲有3場波，但會專注咗今場波先。」
艾華頓爭神射手搏老命
除了理文要爭冠之外，現時聯賽累積攻入15球的艾華頓，還有機會爭奪神射手，對此這位理文射手表示：「繼續入波係好重要，但更重要係幫到球隊贏波。」理文首循環以4球輕取深水埗，艾華頓有信心能夠延續雙殺對手：「大家都知呢場對深水埗係好緊要必勝不可，但同時明白係唔易踢，但大家必須保持高度集中。」
深水埗近2場取得1勝1和，隊長黎格爾認為球隊在國際賽期後，表現的確有所提升，希望今場面對理文能夠再接再厲，延續近期好表現。另外，在主力杜國榆離隊後，「格爾」最近獲安排客串中堅，但他卻指今季已曾多次出任這個位置，因此自己早已習慣，相信問題不大。
王子聰︰目標有分落袋
門將王子聰上場聯賽力保不失，帶領球隊賽和大埔，他直言為球隊打下一支強心針，相信隊友在進攻及防守上會更加落力，今場目標嘗試守和理文：「嚟緊兩場聯賽對理文好重要，尤其上場『賽馬會菁英盃』4強，見到佢哋都特登為今場留力，收起咗唔少主力，所以我哋都有晒心理準備，預咗會畀人強攻，不過我哋全隊賽前都好有信心。」