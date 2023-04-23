馬古尼決心脫魔　想去意甲學史摩寧重生

曼聯喺歐霸盃8強次回合大敗出局，中堅哈利馬古尼又孭晒鑊，根據英國傳媒爆料，呢位30歲英格蘭國腳對於留喺曼聯，已經感到心灰意冷，有興趣去意甲搵食，希望學2位英格蘭同胞基斯史摩寧、湯姆利喺意大利重生。

英國《曼徹斯特晚報》指曼聯好大機會今夏出售哈利馬古尼，籌集資金畀領隊坦哈格收購心儀球員，馬古尼傾向轉投意甲球隊，因為佢睇到同樣司職中堅嘅前曼聯隊友基斯史摩寧、前車路士球員湯姆利分別轉投羅馬、AC米蘭之後，獲得事業第二春。

基斯史摩寧協助羅馬捧上屆歐協聯冠軍，並打入今屆歐霸盃4強，至於湯姆利協助AC米蘭奪得上季意甲冠軍及打入今屆歐聯4強，馬古尼認為自己加盟意甲球隊，應該都可以做出一番成績。

事實上，祖雲達斯、米蘭雙雄都有興趣簽入哈利馬古尼，但只想借用，以免加重財政負擔，至於曼聯方面傾向直接賣走馬古尼，估計起碼要求5,000萬鎊(約4.9億港元)轉會費，成為交易最大障礙。

另外，盛傳巴黎聖日耳門都睇中哈利馬古尼，呢支法甲豪門財大氣粗，應該比較大機會可以滿足到曼聯嘅轉會費要求。