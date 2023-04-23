比堤：紅魔隨時要加時淘汰海鷗

今仗為1983年英足盃決賽翻版戰，故對白禮頓這間中小型球會來說意義重大。由於曼聯周中作客西維爾的歐霸8強次回合大戰，換言之白禮頓有一個星期的時間備戰，明顯上有優勢。

我認為白禮頓上輪聯賽面對車路士時表現出色。領隊迪施比領軍運籌帷幄，每位球員都渴望可以觸球爭取表現，控球在腳時信心十足，並有能力在對方身上取得入球。另外，他們進攻時走位靈活流暢，能夠以搓傳打穿對手防線，邊路也相當具威脅。三笘薰絕對是今季其中一個最成功的收購。這位翼鋒控球技術高超，能夠以個人技術擺脫對方守衛，所以無論是達洛治抑或雲比沙卡出任右閘位置也好，今仗將會相當忙碌。

白禮頓較大的隱憂是年青前鋒艾雲費格遜今仗將因傷缺陣，不過韋碧克應該會正選上陣倒戈舊東家曼聯，我相信他仍然是一大威脅。

中場方面將同樣出現多個對碰，摩西斯卡些度跟般奴費南迪斯的鬥法有可能會成為其中一個影響今場賽果的元素，而我也十分期待看到卡斯米路大戰世盃冠軍成員阿歷斯麥亞里士打。由於拉舒福特已於對西維爾時傷愈復出，換句話說，主帥坦哈格或會讓他正選落場，亦有可能考慮以他夥拍復出後表現出眾的安東尼馬迪爾攻堅。

今仗戰情將會十分緊湊，預計雙方於法定時間90分鐘會打成平手，但紅魔可憑著曾在2月於溫布萊球場奪得英聯盃冠軍的寶貴經驗，最終於加時賽中擊敗海鷗，再次躋身決賽。