港超聯　和富大埔2比1險勝香港U23

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（23日）頭場之一，和富大埔坐鎮主場大埔運動場與香港U23正面交鋒。最後大埔憑保連奴及王力威各建一功，以2比1勝出全取3分。

大埔派出李瀚灝把關，加比爾及李家豪鎮守中路，陳曉鋒和馮冠鳴控制中場，支援保連奴及鄭子森攻堅，雷仙奴及佐敦查維斯先列後備。至於客隊，宏愷志和林樂賢負責側擊，羅曉聰，郭子堦聯同何瀧浩組成中場鐵三角，林智豐在前線擔正爭取入球。

兩隊開賽後戰況膠着，直到13分鐘，黃浩然禁區踢跌保連奴，大埔獲得12碼，保連奴操刀射入，為主隊取得領先。隨後宏愷志頭槌攻門未能頂破李瀚灝十指關。25分鐘，鄭子森右路壓入禁區起腳，被顏翱天救出。4分鐘後，保連奴禁區內橫傳，陳曉鋒施射被香港U23球員護空門。其後客隊逐漸搶回較多攻勢。戰至上半場末段，嚴啟倬斬入禁區，何瀧浩頂斜，大埔領先1球完半場。

主隊換邊後換入王力威及翁煦濤，隨即收到效果，47分鐘，王力威單刀射入，協助球隊領先至2比0，之後香港U23嘗試反擊，可惜後備入替的李樂謙頭槌攻門，被李瀚灝沒收。59分鐘，加比爾接應角球頂高，64分鐘，雷仙奴右路推大位起腳高出。落後兩球的香港U23，於67分鐘調入袁世傑及吳栢希加強攻力，但主隊仍然佔優，69分鐘，馮冠鳴右路突破後傳中，雷仙奴撞射被顏翱天按實。戰至81分鐘，黃浩然門前建功，助客隊追成1比2，令賽事掀起高潮，隨後客隊反擊機會，袁世傑接應黃浩然傳中起腳高出，最終大埔力保勝果，贏2比1完場。