港超聯　理文4球挫深水埗　尾輪與傑志爭冠

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（23日）頭場焦點賽事，理文於將軍澳運動場擺下擂台面對深水埗。結果雙方上半場互無紀錄情況下，理文換邊後發力，憑艾華頓、荷西安祖、亞哥斯達及基華尼頓各入一球，以4比0擊敗深水埗，全取3分後繼續緊追榜首傑志，將爭冠懸念維持到最後一輪。

主場出擊的「黃黑軍團」強陣出擊，隊長列斯奧夥拍荷西安祖扼守後防中路，黃威、顏樂楓及中村祐人坐鎮中場、攻堅重任交給前線3子艾華頓、洛迪古斯及基華尼頓；深水埗繼續派出王子聰把守最後大關，捷西斯及陳靜謙鎮守後防，沈云燮於中場派牌。

理文開局就對深水埗進行圍攻，7分鐘列斯奧後上禁區外遠射高出。理文前場K角位附近罰球機會，艾華頓窄角度直射中楣彈出。

16 深水埗禁區外有罰球機會，沈云燮遠距離直射，陳嘉豪不敢怠慢撲出底線。38分鐘，艾華頓右路落底傳中，基華尼頓一控再起腳，被王子聰封到。雙方半場互交白卷。

換邊後，理文加強攻勢，49分鐘深水埗後防解圍失誤，徐宏傑的射門偏離目標。主隊好快取得領先優勢，艾華頓推入禁區內輕鬆射入，為球隊打破僵局。2分鐘後，荷西安祖接應角球頭槌頂入，迅速為球隊拉開領先優勢。理文再接再厲，74分鐘，基華尼頓左路落底傳中，後備入替的亞哥斯達伏兵遠柱接應破網。85分鐘，基華尼頓推入大位起腳得手，兼為球隊埋齋。最終理文以4比0擊敗深水埗，最後一輪將與傑志爭奪冠軍寶座。