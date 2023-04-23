港超聯　東方力爭上游火併港會

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（23日）尾場，東方於旺角大球場迎戰港會。東方有鐘樂安復出，聯同高素巴耶夫鎮守中路，胡晉銘及史雲斯頓負責派牌，協助巴杜姆，孫銘謙和黃皓雋爭取入球；港會方面，費查把守大門，安高沙及羅賓士高分居左右兩翼，為基奧創造機會，李小恆及里奧先列後備。

東方正選：

1 葉鴻輝 ［GK］

2 亞歷斯祖

3 高素巴耶夫

4 鐘樂安

6 胡晉銘

8 史雲斯頓

9 巴杜姆

11 黃皓雋

23 孫銘謙

27 馬高斯

30 黃梓浩 ［C］

港會正選：

1 費查 ［GK］

4 杜國樑

7 羅賓士高

10 安高沙

16 溫俊

18 積施利

20 蕭嘉明

25 基奧

28 莊馬仕

88 菲杜化 ［C］

91 泰亞高

東方後備：

26 廖富源［GK］

40 鍾凱文 ［GK］

5 朱康銘

10 蔡立靖

16 梁振邦

22 梁冠聰

24 黃偉駿

42 楊棟棋

44 柏拔

55 馬希偉

66 李卓軒

77 李俊霆

港會後備：

21 馮朗軒 ［GK］

6 亞當貝利

11 中村俊輔

12 周子謙

14 吳子聰

17 汪雙財

19 李小恆

23 布斯彼

24 道帕瑪

26 里奧

31 余毅行

「中銀人壽香港超級聯賽」周日(23日)於旺角大球場上演第17輪壓軸賽事，東方主場火併港會。力爭聯賽前4位置的東方，首循環作客曾不敵港會，今次回到主場誓要一雪前恥；至於港會同樣要為爭取更高排名努力，繼續發揮奇兵本色，搶分大戰一觸即發。（港台電視32及on.cc東網周日晚上6時直播）

東方8日內要應付第3場賽事，主教練盧比度（Chino）承認緊密賽程，對球員體能會是一大挑戰，並希望旺角大球場的草地質素，不會因連日天雨而變差。東方周中不敵理文「賽馬會菁英盃」4強止步，Chino呼籲要向前看：「『菁英盃』已成過去，我哋需要專注應付餘下賽事，繼續努力。」東方同時要為下月初對傑志的「足總盃」4強作準備，Chino指需要小心安排球員上陣時間，至於前鋒簡古爾今場仍要繼續坐波監。

梁振邦︰做足本分盼攞足3分

東方隊長梁振邦表示次循環回到旺角大球場作賽，會有利球隊發揮，並強調今場勝負對爭奪前4非常重要：「輸波就會畀港會爬頭，所以我哋當然希望贏波，追貼標準流浪，盡自己能力做好本分。」他續指球隊周中賽事有進行輪換，有信心球員能夠趕及恢復，迎接今場賽事。

基奧稱要嚴防馬高斯蔡立靖

港會首循環1球小勝東方，中鋒基奧強調往績不能作準，謂馬高斯及蔡立靖等人有力帶來極大威脅，呼籲全隊上下一心迎擊對手：「今季已經證明咗畀破球迷睇，只要我哋夠團結同搏命，就有能力同任何球隊周旋，所以就算對住東方，我哋都唔會怕咗佢哋。」

對於東方日前戰畢「賽馬會菁英盃」，李小恆相信對手不會有體力問題，表示全隊上下必定全力以赴，力爭搶分而回，盡可能取得較高排名完成聯賽：「雖然旺角場比我哋主場大，更有利我去發揮速度，但要對住香港其中1支強隊，一定好難踢，希望可以幫球隊攞分，喺球迷面前創造驚喜。」