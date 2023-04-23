港超聯　家人面前騷哥利　基華尼頓談冠軍戰

周日（23日）於將軍澳運動場主場出擊的理文，在第17輪「中銀人壽香港超級聯賽」以4比0擊敗深水埗，將爭冠懸念保持到最後一輪。其中基華尼頓（Gil）貢獻一入球一助攻，這位賽後被足總選為全場最佳球員（POM）的理文前鋒，就認為一對女兒為自己帶來好運，並不忘談及聯賽尾輪對傑志的冠軍爭奪戰。

是日理文於季內最後一次主場出擊，球會安排球員與球童牽手入場，其中Gil一手抱着細女，一手拖着大女，溫馨的一幕不僅令賽前緊張氣氛舒緩了不少，兩位女兒的到場，似乎也為Gil帶來好運，這位巴西前鋒全場積極參與進攻，更於下半場一傳一射。為球隊攻入埋齋入球後，Gil顧不及慶祝就累得抽筋倒地：「好耐冇踢足90分鐘，但好開心球隊可以贏波，第一次帶兩個囡囡入場，好多謝佢哋，好多謝屋企人嘅支持。」Gil賽後說到。

理文今場全取3分後，意味今季港超聯冠軍誰屬，要留到最後一輪的「傑理大戰」才有結果。曾多次於聯賽封王的傑志，賽前被外界看高一線，Gil卻有不同看法：「我覺得傑志同理文會係『55波』，今次我哋係有好大機會，我哋信心十足，『達Sir』（理文暫代主教練曾昭達）接手之後，所有球員團結為佢賣命，表現好好。」

屆時會否再帶兩位女兒入場？Gil說：「肯定會！我喺理文踢咗4年，今次係最有機會衝擊聯賽冠軍，希望到時再有波入，為球隊再取勝。」