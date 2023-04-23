防線殘缺以攻代守　曼聯大禮送球迷

周日(23日)晚英足盃4強上演「英超內訌」，白禮頓喺中立場溫布萊球場惡鬥曼聯。「海鷗」今季踢出悅目進攻足球，以三笘薰為首嘅鋒線個個入到波；曼聯兩大中堅華拉尼及利辛度馬天尼斯缺陣，焗住以攻代守，加上近年碰頭例大手交易，2.5球大盤可取。(myTV SUPER周日晚11時30分直播)

白禮頓今季喺主帥迪薩比麾下令人驚喜，單計聯賽29輪轟54粒，攻力強勁，就算新星艾雲費格遜受傷，仍有三笘薰、韋碧克、阿歷斯麥亞里士打及蘇利馬治等人分擔入球重任。佢哋今屆4仗英足盃法定時間贏晒之餘，更轟入13粒，其中3仗開3球或以上，三笘薰包辦2球及2次助攻，面對曼聯脆弱防線，今晚隨時又開餐。

紅魔中堅傷停嚴重

曼聯破紀錄第31次殺入英足盃4強，之前19次成功躋身決賽，經驗極為豐富。佢哋上周中歐霸盃慘負西維爾遭淘汰，好消息係拉舒福特傷愈後備上陣，今仗可望候命，不過兩大中堅華拉尼及利辛度馬天尼斯因傷倦勤，隊長哈利馬古尼亦要停賽，門將迪基亞喺歐霸盃連環蝦碌曳到爆，防線畀唔到人信心，加上「紅魔」今屆4仗英足盃全部贏3比1，相信會以攻代守。睇番兩軍近10次碰頭，9次開3球或以上，捧2.5球大盤穩陣。