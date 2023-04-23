世界七欖挑戰者系列賽　香港男子隊首站摘季

香港男子隊於首站世界七人欖球挑戰者系列賽奪得季軍。（相片由公關提供）

力爭「滙豐世界七人欖球系列賽」參賽資格的香港男子七欖隊周六（22日）於世界七人欖球挑戰者系列賽首站南非泰倫博斯賽4強不敵湯加，無緣爭冠，其後在季軍戰擊敗比利時，奪得季軍，4月28日將出戰第二站賽事。

香港男子隊於B組取得兩勝1負出線，8強力挫巴西晉級，4強面對最終獲得首站冠軍的湯加，被對手取得 5 個達陣，終以 0:33 告負，無緣決賽。港隊其後在季軍戰硬憾比利時，憑蔡紀駿和丹馬克共3次達陣，法定時間戰成21比21平手，加時賽港隊再有丹馬克成功達陣，協助港隊以 26:21取勝，奪得季軍。

香港女子隊於名次賽憑隊長高香慧兩次達陣，加上佐治亞里花斯建功，以15比12擊敗墨西哥，最終在首站獲得第9名。第2站賽事將於4月28至30日續於南非泰倫博斯馬科特大球場舉行。

「挑戰者系列賽」是爭取2024年「滙豐世界七人欖球系列賽」參賽資格的途徑，最後勝出兩站「挑戰者系列賽」的男子隊將晉身5月舉行的附加賽，與3支即將從世界系列賽中淘汰的隊伍對戰，爭奪下季世界系列賽的最後一席。至於最後勝出兩站的女子隊將直接獲得「滙豐世界女子七人欖球系列賽」參賽資格。