港超聯　東方1球力克港會

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（23日）尾場，東方於旺角大球場迎戰港會。最終東方憑孫銘謙一箭定江山，1比0擊敗港會，穩居第5位。

東方有鐘樂安復出，聯同高素巴耶夫鎮守中路，胡晉銘及史雲斯頓負責派牌，協助巴杜姆，孫銘謙和黃皓雋爭取入球；港會方面，費查把守大門，安高沙及羅賓士高分居左右兩翼，為基奧創造機會，李小恆及里奧先列後備。

8分鐘，馬高斯接應傳送，禁區內在杜國樑防守下起腳，被費查沒收。隨後東方佔據較多控球，港會就等待死球機會製造威脅。21分鐘，黃皓雋右路推大位起腳僅柱邊出界。33分鐘，羅賓士高解圍不慎踢後，孫銘謙快費查一步把皮球送入網窩，助主隊領先1比0。東方之後有機會擴大比數，惟馬高斯連番施射都未能攻破港會大門，主隊半場以1球領先。

港會換邊後嘗試反撲，54分鐘，以里奧入替基奧加強前線攻力，惟東方依然佔據優勢，64分鐘，黃皓雋突破後送出直線，孫銘謙門前射門未能考驗費查。72分鐘，巴杜姆禁區內勁射中網側。港會到末段嘗試壓上搶攻，力圖追成平手，甚至把杜國樑推上前線進攻，惟始終未能追平，東方贏1比0完場。