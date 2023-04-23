「法老復活」艾沙拉維有望獲續約

羅馬今季可望奪取意甲前4位，並已打入歐霸盃4強，背後有1位無名英雄默默作出貢獻，就係有「小法老」之稱嘅艾沙拉維，呢位30歲前鋒曾於2019年去中超搵食，效力上海申花，被指貪錢犧牲前途。不過，艾沙拉維重返意甲後，表現愈來愈好，今季屢建奇功，有望獲續約。

擁有埃及血統嘅艾沙拉維2011年由熱拿亞加盟AC米蘭，被譽為當時最天才橫溢嘅意大利球員，最威水係2012/13年球季意甲轟入16球，但之後無以為繼，輾轉效力過摩納哥、羅馬，2019年以26歲之齡登陸中超，令人大感意外。

不過，艾沙拉維僅效力上海申花1年半就重返羅馬，佢喺摩連奴改造之下，由以往踢前鋒變成可以客串左翼衞嘅全能球員，今季意甲有4球進帳。羅馬打入歐霸盃4強，艾沙拉維亦作出重大貢獻，包括16強首回合對皇家蘇斯達，射入打開紀錄1球，為晉級奠下基礎，上仗8強次回合對飛燕諾，艾沙拉維後備上陣喺加時射入最關鍵1球，令羅馬兩回合總比數反超前。

羅馬管理層近期積極同艾沙拉維嘅經理人傾續約問題，預料好快會達成協議，續約至2025年，令佢可以專心為球隊搏殺。