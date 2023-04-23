費度：阿特蘭大聯勢撲熄火燄

由於阿特蘭大聯及芝加哥火燄近況算是不俗，加上陣中亦擁有一些表現令人興奮的好波之人坐鎮，故我預期今場在阿特蘭大舉行的賽事將會娛樂性十足。

阿特蘭大聯進入今場賽事前各項賽事近9仗只錄得1負，主場更加未嘗一敗。然而，他們將希望球隊的進攻核心泰亞高艾美達可以傷愈復出。不過，令人感到欣慰的是，基亞古馬基斯近5仗一共攻入4球，有能力填補這個空缺。

阿特蘭大聯最大的問題，就是究竟韋斯保今仗取代因傷缺陣的正選門將巴特古辛會表現如何。芝加哥火燄前線進攻火力旺盛，近5仗一共攻入10球，所以韋斯保很大機會備受考驗。

縱使芝加哥火燄入球頻頻，但我認為他們是美職聯其中一支表現最奇怪的球隊。雖然他們只曾輸過1場聯賽，並在多場比賽的前60分鐘往往都是表現較佳的一方，但他們看來在梳頓沙基利沒有落場的時候，反而交出更好的表現，而球隊也多次在領先對手的情況下被迫和。

其中原因是球隊缺乏經驗，但我認為年僅19歲的門將巴迪，及進攻中場白賴仁古迪利斯兩位球員表現出色。他們是美職聯其中兩位前途最無可限量的年青小將，絕對需要大家關注。然而，我認為芝加哥火燄今仗將會再一次未能保住勝局，阿特蘭大聯可勝出這場戰情相當緊湊的對碰。