曼聯12碼贏白禮頓　史上首場曼市決賽誕生

英足盃決賽破天荒上演「曼市打吡」！周日(23日)英足總4強賽事，曼聯同白禮頓喺溫布萊球場激戰120分鐘互無紀錄，最後互射12碼踢到突然死亡階段，曼聯先至以7比6贏出，有望繼拎到英聯盃冠軍後，實現本土盃賽「雙冠王」美夢。曼聯決賽將會硬撼曼城，亦係史上首次出現呢兩支同市勁旅合演嘅盃賽決賽。

陣容不整嘅曼聯今場發揮理想，雖然白禮頓佔據主動，但佢哋嘅反擊亦甚具效率，攻門次數係15次(白禮頓)對14次(曼聯)，若非兩隊西班牙門將羅拔山齊士同迪基亞都有出色表現，絕對唔會互交白卷。互射12碼階段，雙方頭6輪全部射入，但白禮頓第7輪嘅蘇利馬治一射沖天，曼聯就由域陀連迪路夫射入致勝一球，成功殺入決賽。

今次係曼聯歷來第21次殺入英足盃決賽，追平阿仙奴保持嘅最多次入決賽紀錄，「紅魔鬼」將會喺6月3日同曼城爭奪冠軍，亦係呢兩支曼市死對頭，史上首次喺盃賽決賽爭霸，令呢場王者戰更有睇頭。曼聯想做英聯盃同英足盃「雙冠王」，曼城亦力爭做英超、英足盃同歐聯「3冠王」，惡戰難免。

曼聯領隊坦哈格賽後多次強調，佢哋會「付出所有」去完成捧盃使命：「(決賽)我哋會付出所有去爭勝，當我話付出所有，即係會付出超過100%嘅能力。我哋要付出所有去送畀球迷第2個冠軍，要贏曼城唔容易，佢哋有一支偉大嘅球隊，但我哋都有一支偉大球隊，無論係我、球員定職員，都會付出所有去完成目標。」