希斯基：悉尼作客可捕「獅」

布里斯班獅吼及FC悉尼下半季表現勇猛，近況亦相當不俗，我預期兩軍都希望可以將球隊的不敗走勢延續到今場賽事。

布里斯班獅吼上輪聯賽面對威靈頓鳳凰時，雖然於比賽初段領先對手，但下半場時曾一度反勝為敗，我曾經看過很多球隊會在這個時候作出放棄，特別是那些聯賽排名低過前6季後賽位置的球隊。但守衛史葛尼維利於比賽末段挺身而出攻入1球扳平比數，成功協助球隊取得1分而回，絕對是難能可貴。

我認為這個入球歸功於球隊充滿自信，加上占士奧沙表現突出，他近6場聯賽一共攻入6球。由於他狀態大勇，FC悉尼的防線將需要交出最佳表現，去阻止他取得近7仗的第7個入球。

布里斯班獅吼的守衞也需要打醒十二分精神，事關他們今仗將要面對近況炙手可熱的方祖。這位英格蘭前鋒近6仗一共攻入5球，再次成為FC悉尼的進攻核心。祖羅利上輪聯賽面對珀斯光輝時也有入球進帳，我認為他今仗亦有能力影響戰局。他的個人技術出眾，亦能夠配合不同的踢法，表現突出，我肯定他將會令到對手感到頭痛。

由於方祖及祖羅利近況大勇，我預計FC悉尼今仗將可獲勝，令他們可以升上聯賽榜更接近前6的季後賽席位位置。