希堅斯携奧蘇霸氣闖8強　話題戰一攬泯恩仇

兩位桌壇傳奇希堅斯及奧蘇里雲在世錦賽盡顯王者風範，「巫師」一口氣連贏8局轟出3Cue130+，衞冕冠軍的奧蘇里雲在話題戰談笑風生，更將生涯「破百」紀錄突破1200桿，二人狂風掃落葉式大炒對手，携手篤定8強席位。

擁有4個世界冠軍銜頭的希堅斯，距離首次奪標今年正好是25周年，而對上一次捧盃也是12年前，他坦言期望可以第5次再嚐捧盃滋味，而「巫師」周日面對世界排名第７的奇倫威爾森亳不留手，在開局一口氣連贏8局，首兩局分別轟出一桿136及137度，繼而再「起迫」，到第7局再轟一Cue134度，氣勢相當「恐怖」，最終47歲的希堅斯13比2大炒奇倫威爾森，整場比賽交出4次「破百」。

「這實在是奇妙，要贏Kyren13比12，可能都要靠一點運氣，然而能夠贏得13比2，對我來說實在難以置信的戰果。」這是希堅斯生涯第17次躋身世錦賽８強，「每屆贏世錦賽都很特別，但當然都是很困難，或者今年是沙比、麥克艾倫，又或是奧蘇里雲或麥基奧，但如果有兩位蘇格蘭球手躋身決賽就更好了，不過，現在還有很長的路。」希堅斯下仗將與沙比及韋遜的勝方爭逐。

至於賽前充滿話題的奧蘇里雲對伊朗華法爾一戰，最終在一片歡笑聲中完結，世界「一哥」奧蘇里雲以13比2輕鬆獲勝，生涯第21次躋身世錦賽８強，距離爭奪歷史性第８個世界冠軍再走近一步。

賽前華法爾的挑釁言論令比賽充滿話題性，不過，上屆冠軍奧蘇里雲用實力讓他「閉嘴」，第一節已拋離6比2，第二節更連贏7局，當中有3桿「破百」及９cue50+，第6局轟出102度更是他在克魯斯堡劇院上的第200cue單桿「破百」，寫上世錦賽歷史，而第15局的116度則讓他生涯的「破百」紀錄突破了1200桿，成為第1201桿。

這場一面倒的比賽，沒有賽前預計的火藥味，而雙方賽後「一攬泯恩仇」，奧蘇里雲賽後接受訪問時被問到華法爾賽前的言論，他稱：「幾年前我對亨特利也做過類似的事情，我非常後悔，亨特利足足兩年沒有跟我說話，他是我的英雄，我怎會不尊重自己的英雄，其後我跟他道歉，他亦說已忘記了事情，現在大家又成為了朋友。」

他續稱:「我沒有什麼不好的感覺，華法爾是個很好的人，也是一個出色球手，他的簽證問題是很不容易，看到他的經歷我也很痛心；他會愈來愈強，會是TOP16的球手，他仍然很年輕。」

曾批評奧蘇里雲常常「詐傷」、更認為他應該提早退役，華法爾賽後被問到會否「收回」自己的評論，他稱:「我無後悔自己所講的話，這對大家都是好事，你周圍望一下，桌球都在焦點新聞上，如果沒有我這類人，這個地方就會沉悶，有個性是很好的，那讓更多人對桌球有興趣....他是一位很出色球手，他對我說「跟我做朋友」，我希望他可以奪標，而明年我會以百分百狀態出戰。」