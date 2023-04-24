科奴斯「蠍子擺尾」金球　自揭爆喊原因

近期狀態回勇嘅韋斯咸，周日(23日)英超作客4比0大勝般尼茅夫，拎到護級重要3分，今場最大話題係韋斯咸4比0嘅入波，柏保路科奴斯以「蠍子擺尾」轟入，姿勢分拎足100分，唔少球迷都話佢拎硬「英超全年金球」。

科奴斯今場喺65分鐘後備上陣，幾分鐘後就射入金球，當時佢接應查洛保雲傳中，雖然衝咗去個波前面，但佢靈光一閃跳起用後腳勾個波，雖然踢得唔係太正，但依然射出個彈地波入網。呢位西班牙中場慶祝嗰陣激動爆喊，佢賽後表示：「我係最後一個接應嘅球員，當時只想盡量接觸個波。今季對我嚟講唔容易，所有人都希望落場比賽，所以當我有機會上陣......呢場波對韋斯咸好重要，入波對我亦意義重大。」

科奴斯今季喺英超只踢過12場正選，領隊莫耶斯賽後亦承認「於心有愧」：「科奴斯係非常、非常好嘅球員，佢今季上陣機會唔多，但完全唔關佢嘅能力問題，我都好希望可以搵到更多時間畀佢踢。我明白點解佢入完波咁激動，佢好希望落場比賽，佢值得有呢個入波。」