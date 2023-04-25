【官宣】熱刺鬥曼聯前炒領隊　1個月2度易帥

熱刺喺周日(23日)英超恥辱性1比6慘負紐卡素，前4爭逐處於下風，球隊周二(25日)凌晨隨即發聲明，宣布1個月內第2度易帥，將看守領隊史泰連尼即時炒魷，委任賴恩美斯「頂上頂」暫時執教。呢位31歲教頭首戰會喺周五(28日)凌晨主場鬥曼聯。

熱刺主席利維發聲明話：「對紐卡素一仗嘅表現係完全不能接受，場面令人難過，當中有好多原因，包括我本人、管理層、教練同球員都要負上責任。史泰連尼同佢嘅團隊會離開，賴恩美臣會暫代領軍職務。我同球員代表團見過面，大家都決心要團結一致，爭取最好成績完結今季。」

熱刺上月底將意大利名帥干地炒魷，改聘干地助手史泰連尼做看守領隊，賴恩美臣就做佢副手，但史泰連尼執教4場只有1勝1和2負，揸旗唔夠1個月又被踢走。賴恩美臣喺2021年亦曾出任熱刺看守領隊，帶隊7場成績係4勝3負。熱刺依家排聯賽第5位，落後第4嘅曼聯6分兼踢多2場，周五對曼聯係非勝不可。

據英國《獨立報》報道，熱刺搵新帥計劃亦處處碰壁，前領隊普捷天奴已差唔多落實轉教車路士、高柏尼亦表明會留任般尼領隊，報道指熱刺仍然希望遊說前拜仁慕尼黑教練拿高斯文執教，但拿高斯文只視熱刺為「後備選擇」，飛燕諾教練施洛、前車路士領隊樸達據聞都係候選人之一。