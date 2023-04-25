斯佳輝再續神奇　成為25年來最年輕8強球手

曾被「魔術師」梅菲評價將為中國首個世界冠軍的斯佳輝，在克魯斯堡劇院繼續其神奇之旅，以13比7力挫世界排名14的米健士，昂然闖入桌球世錦賽８強，更以20歲之齡成為世錦賽25年來躋身半準決賽的最年輕球手。

世界排名80的斯佳輝在世錦賽前，僅於今季初的歐洲大師賽闖入排名賽8強，而由外圍賽打入克魯斯堡「聖殿」的他盡顯其潛力，在25局13勝制的16強戰，斯佳輝首節取得6比2領先，繼而在第二階段的8局贏了5局，將比數擴大至11比5，即使第三階段米健士一度連追兩局拉近距離，但斯佳輝在第20局再轟一桿「破百」的105度，並以106比0零封對手，奠定勝局，繼丁俊暉、梁文博及顏丙濤之後，第4位躋身世錦賽8強的中國球手。

「其實自我在外圍賽出線後，我心態一直都很平靜，我都是以普通的賽事般對待，每天練習，但我享受在克魯斯堡裡比賽。米健士是一位很主動的球手，而且節奏很快，所以比賽中我要不斷思想。」斯佳輝知道很多中國球迷支持他，特別是在家鄉的親友，「在威爾斯公開賽後我曾回家20日左右，與父母及女朋友相聚，的確是有點思鄉，畢竟已經離開了三年，我父親有一間球會，我會知道那裡的顧客都有睇直播支持我，雖然我比賽時中國已是凌晨，但他們繼續為我喝采，我相信下一場比賽他們都會這樣做。」來自淅江的斯佳輝下仗將遇上麥基奧，他是是13比8淘汰利素禾斯基而躋身８強。

至於「小丑」沙比在另一場16強戰，以13比7擊敗韋遜，篤定8強席位，並將與希堅斯碰頭遇上今屆賽事的一個重要考驗，這兩位同樣是擁有4屆世界冠軍寶座的名將，過去多次交手，而沙比在往績上以13勝8負稍為佔優，但這是他們第6次在世錦賽遇上，希堅斯過往的對戰紀錄是3勝2負。