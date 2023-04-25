【英超】地頭龍維拉追擊富咸

今晚英超賽事，阿士東維拉主場鬥富咸，近況極佳嘅維拉繼續向歐洲賽資格進發。維拉喺艾美利接手後愈戰愈勇，現時已經攀升到第6位，絕對有機會爭下季歐洲賽入場券，遇着作客表現一般兼戰意成疑嘅富咸，呢3分志在必得，熱捧主勝。（Now 622周三凌晨2時45分直播）

隨住熱刺畀紐卡素大炒全失3分，依家阿士東維拉已經追到只差2分。維拉上周末作客1比1逼和賓福特，近9場聯賽7勝2和，單計主場更利害，豪取4連勝之餘，更保持不失。

維拉前鋒奧尼屈堅斯近況大勇，除咗上場冇入波之外，之前4場入咗5粒，其實維拉仲有個冇乜人提嘅功臣，就係門將達米安馬天尼斯，呢名阿根廷國家隊一號門將，自贏得世盃重返維拉之後，信心大增，令球隊後防更鞏固。

富咸上場贏埋護級對手列斯聯後，聯賽累積45分，已肯定護級成功，但歐洲賽資格又未夠實力爭取，球員鬥心成疑，加上近4場作客輸3場，今場難睇好，熱捧阿士東維拉主勝。

直播表

周二 6:30pm 韓職 浦項制鐵 對 水原藍翼

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周三 2:30am 英超 狼隊 對 水晶宮

now 623

周三 2:45am 英超 阿士東維拉 對 富咸

now 622

周三 3:00am 英超 列斯聯 對 李斯特城

now 621/611

周三 6:30am 阿甲 堤格雷 對 颶風隊

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