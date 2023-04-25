女足粉絲團　傑志挫「車女」升榜首

賽馬會女子足球聯賽 (甲組)上周六（22日）進行第14輪爭奪，其中在青衣東北公園就爆發前列大戰，結果傑志就憑何悅寧及曾浩恩下半場各入1球，以2比0擊敗車路士足球學校(香港)，成功首循環落敗一戰之仇，兼升上榜首位置。此外第二階段爭標組及護級組參賽球隊已經全部誕生。

兩支甲組勁旅今季在前列位置鬥到難分難解，首循環碰頭曾以1比2不敵「車女」的傑志，想重返積分榜首位就必須擊敗對手，至於上輪遭頌恩公民逼和，全勝走勢斷纜的「車女」，則希望重回勝軌。雙方都派出多名大港腳出戰，「藍鳥」有張煒琪及鍾貝琪等壓陣，至於「車女」都派出馬澤純及陳穎霖等應戰。兩軍上半場互無紀錄，傑志換邊後靠短角球攻勢，率先發威，何悅寧禁區外後上遠射得手，為「藍鳥」先拔頭籌。臨完場前，傑志再有曾浩恩接應直線，為球隊鎖定2比0勝局。

同日頌恩公民就延續好表現，靠朱寶恩上下半場各入1球個人梅開二度，以2比1擊敗港會，搶得最後一個爭標組席位。女甲首階段雖然仍有3場補賽未踢，但次階段爭標組及護級組形勢已經塵埃落定，其中傑志、車路士足球學校(香港)、沙田及頌恩公民將競逐爭標組，至於大埔、港會、和富社企及大聯盟足球學院，將參與護級組。

賽馬會女子足球聯賽（甲組）第14輪戰果

頌恩公民 2比1 港會

大聯盟足球學院 0比4 沙田

大埔 3比1 和富社企

車路士足球學校(香港) 0比2 傑志