球季即將收咧好失落？唔怕！2女神+3大盃賽陪住你！

雖然今年並非大賽年，但球迷於夏天亦不愁寂寞，5月率先上演U20世盃，群雄逐鹿，其中由名將馬斯真蘭奴執教的阿根廷U20，由原本外圍賽出局，到現在以東道主身份「復活」參賽，非常好彩，而且該隊曾6度稱王，是U20世盃史上奪冠最多球隊，過往更製造了馬納當拿、美斯兩大球王，今屆會否有未來球王誕生，繼承美斯衣鉢呢？

緊接6月有羅馬尼亞與格魯吉亞合辦的U21歐國盃，今屆擴軍至16隊，預計比以往更激烈，尤其是死對頭德國U21與英格蘭U21於C組狹路相逢，必有一番惡鬥，儘管「日耳曼兵團」近年大賽戰績欠佳，但德國U21在近3屆U21歐國盃均入決賽，兼兩度捧盃，今屆力爭蟬聯冠軍。

去到7月則有由澳洲與新西蘭合辦的女子世盃，近3屆兩度封后的美國女足，在分組賽次輪即與荷蘭女足合演上屆決賽翻版戰，話題十足，連續兩屆殺入4強的英格蘭女足，近年持續進步，上年更首奪女子歐國盃冠軍，今年能否乘勇再下一城，威脅美國女足霸主地位？

今夏有3大盃賽咁熱鬧，我哋《東網》同《彩報》當然要整啲色水，炒熱個氣氛啦！嚟緊兩位IG女神Yanki同Kimi，就會全程陪住大家玩盡盃賽，想知有咩搞作？記得留意《東網》同《彩報》嘅最新報道喇！