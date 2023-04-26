無名小子轟入皇馬4球　創造76年紀錄

周三(26日)凌晨西甲爆出大冷門，基羅納主場以4比2擊敗上季盟主皇家馬德里，創造90倍波膽！基羅納前鋒卡斯迪蘭奴斯食出「大四喜」，成為近76年首位單場西甲射入皇馬4球嘅球員，強如阿根廷同胞球王美斯都未曾做到，皇馬輸到無地自容，賽後冇人願意接受訪問。

開賽24分鐘，卡斯迪蘭奴斯已經梅開二度，協助基羅納領先2球，雖然皇馬由雲尼斯奧斯祖利亞入波追番1球，但換邊後，卡斯迪蘭奴斯繼續表演，再轟入2球，成為自1947年以來，首位1場西甲射入「銀河艦隊」4粒嘅球員。皇馬最終只能靠盧卡斯華斯基斯建功追至2比4，難逃一敗，已落後榜首巴塞隆拿11分，兼踢多1場，衞冕機會極之渺茫。

卡斯迪蘭奴斯一戰成名，呢位24歲阿根廷前鋒出身於智利球隊智利大學，其後輾轉去美職搵食，加盟紐約城，上年夏天被紐約城外借去基羅納，原本表現平平，今場對皇馬之前，踢28場西甲僅入7球及1次助攻，但今仗卻有4球進帳，令人刮目相看。美國傳媒亦隔岸大讚卡斯迪蘭奴斯，話佢將皇家馬德里打到變成美職球隊皇家鹽湖城。

值得一提，卡斯迪蘭奴斯只係代表過阿根廷U23上陣6次，從未入選過大國腳，經此一戰之後，相信應該好快有機會晉身阿根廷國家隊同美斯合作。