體操女王是慳妹　比莉絲結婚行頭1600有找

體操女王比莉絲結婚了！這位26歲的美國體操巨星上周五正式與27歲的NFL名將奧雲斯註冊，婚禮甚為低調，而去年仍有1000萬美元收入的她透露，婚紗及高踭鞋都是上網購買，價值不足200美元(約1560港元)，相當慳家。

比莉絲在個人社交平台向粉絲宣布結婚的喜訊，舖上了他們註冊當天的相片，其中一張是二人站在牧師面前，比莉絲帖文:「我已正式成為奧雲斯太太。」不少粉絲都向這位體操傳奇送上祝福，而奧雲斯亦回覆了比莉絲的發文:「太太有枚很漂亮的戒指。永遠的第1天。」據悉這枚鑽戒價值30萬美元。

兩位體壇名將的註冊結婚相當低調，主要是他們二人，比莉絲其後在限時動態透露自己的婚紗及高踭鞋都是在上網購買，而婚紗僅120美元，「這都是一個禮拜完成，婚紗、頭飾、鞋等等。」有傳媒更找尋到她所穿的高踭鞋為35美元，原價為58美元，而很多粉絲則留言稱讚這位新娘子非常漂亮，特別是她的髮髻。不過，比莉絲透露稍後會舉行一個派對，邀請親友參加，屆時她計劃穿上4套禮服。

比莉絲自從東京奧運後已逐漸淡退，成績下滑，但去年依然有1000萬美元收入，成福布斯全球女子排名第8；而她是女子體操史上最成功的運動員，擁有4面奧運金牌、19次世界冠軍，其難度甚至超過不少男將。