造訪聖安德肋小學　理文與學生打成一片

「中銀香港足動校園體驗計劃」於3月尾轉眼間來到第7站，港超聯球隊理文今次來到位於新界將軍澳翠嶺路30號的天主教聖安德肋小學進行校訪。活動當日雖一度下起微雨，但參與的小學生依然熱情不減，在職球員指導下認真參與練習，各人打成一片下是日可謂滿載而歸。■圖、文：李浚湣

理文今季先後在「足總盃」及「高級組銀牌賽」出局，目前只剩下「賽馬會菁英盃」及聯賽兩條戰線，其中聯賽與傑志在榜首你追我趕相當精彩。「黃黑軍團」今次派出助教佐迪、青訓教練戴思聰，連同馮慶燁、洛迪古斯及中村祐人3位球員出席校訪活動。

5位理文職球員先在主持Iris指示下，作簡單自我介紹，活動之後亦正式展開。約40位小三至小六足球隊成員，於「思聰Sir」帶領下進行基本熱身，然後分成4組輪流接受球員指導訓練。當中馮慶燁及「思聰Sir」負責教授盤球技巧，小朋友需要帶球盤過雪糕筒，中場中村祐人則陪伴同學們進行傳球練習，前鋒洛迪古斯當然是傳授射門技巧，這名西班牙籍射手更客串龍門，成功與同學們打成一片。

訓練結束後當然不少得最期待的鬥波環節，3名理文球員親自落場與所有小學生較量，一班同學們為阻止對方取得入球，竟合力捉住他們，場面相當搞笑，而中村祐人亦不甘示弱，使出「絕招」用衣服包住皮球，兼「連人帶波」衝入龍門，結果理文與學生隊踢成2比2，和氣收場。活動尾聲同學們各自獲得文件夾、《港超天書》以及足總迷你皮球等禮物，他們更蜂擁而上找來一眾理文球員簽名，一眾球員亦來者不拒，場面墟冚。

中堅馮慶燁首次參與校訪，他笑言活動前特意早點休息，對於今次能與多名小朋友一起玩樂感開心，希望能從小學開始推廣本地足球：「自己都係7至8歲接觸足球，所以我覺得小學係一個好好嘅平台，去發掘同栽培一啲有質素或者對足球有興趣嘅球員。」至於小五生蘇頌天則指自己最喜歡射門環節，因為入波有很大滿足感，又認為活動令自己獲益良多：「今次學到團隊精神，如果一隊波冇嘅話就好難贏；另外自己都想入場睇理文比賽，同埋繼續踢波，始終都玩咗咁耐。」

陳善科校長從小已經開始留意本地足球，對於學生能夠透過活動，與幾位職業球員親身交流，表示難能可貴，盼他們之後多點入球場，為以將軍澳區作主場的「黃黑軍團」打氣：「電視上嘅歐洲賽事固然精彩，但能夠親身入球場近距離感受，好似今次活動，睇到個份熱情同溫度都好重要，希望學生除咗技術，仲可以學到態度同團隊合作精神。」

天主教聖安德肋小學宣揚無私的愛

天主教聖安德肋小學直屬天主教香港教區，是以耶穌基督首位召選的宗徒安德肋命名，於2004年2月起服務將軍澳、西貢、油塘和觀塘區的適齡學童，致力營造一個培育孩子的良好環境， 鼓勵愉快而成功的學習。「愛化主民」為學校校訓，目標讓每一位學生都充滿基督無私的愛，具自愛、自信、自知、自律、自強的特質，感受到生命的豐盛與活力，平安和喜悅。