英超「冠軍戰」！曼城格食格爆廠搶主Ｗ

英超爆發冠軍前哨戰，曼城主場迎戰阿仙奴。「藍月亮」近期氣勢如虹，歐聯淘汰拜仁殺入4強，英足盃亦輕取錫菲聯入決賽，聯賽又形勢大好，「三冠王」在望；反觀阿仙奴近期「自爆」連和3場，優勢蕩然無存，加上近7次交手曼城全部贏晒，熱捧主勝。（Now 621及611周四凌晨3時直播）

現時英超形勢逆轉，阿仙奴僅領先曼城5分但多踢兩場，主動權落喺曼城手上。「藍月亮」雖賽事頻密，但依然保持到極佳水準，特別係挪威鋒霸艾寧夏蘭特，近期繼續刷新入球數字，單計聯賽已攻入32球，尚差兩球就可追平舒利亞及高爾單季34球紀錄，係球隊爭標最強武器。

除了攻力強，曼城最大優勢係穩定性，同埋豐富嘅爭冠經驗，佢哋6奪英超，包括對上兩季封王，如果今季再次捧盃，將成為自2009年曼聯以來首支英超3連霸球隊，今仗對阿仙奴幾乎可以視為一場過決賽，雖然曼城和波都收貨，但對賽往績佔盡優勢，當然係贏波最穩陣。

另邊廂，儘管阿仙奴現時專心喺聯賽，但偏偏喺關鍵時刻接連失分，連續3仗和波失分相當洩氣，反映小將抗壓能力不足，加上今季先後喺英足盃及聯賽首循環兩負曼城，今仗難予看好。

直播表

周三6:30pm 韓職 全北汽車Vs大田市民

無綫myTV Super

周四1:30am 西甲 馬德里體育會Vs馬略卡

Now 632

周四1:30am 西甲 基達菲Vs艾美利亞

Now 633

周四2:45am 英超 車路士Vs賓福特

Now 622

周四2:45am 英超 韋斯咸Vs利物浦

Now 623

周四3:00am 英超 曼城Vs阿仙奴

Now 621、611

周四3:00am 意盃 國際米蘭Vs祖雲達斯

有線601、661台、HoyTV 77台

周四4:00am 西甲 華歷簡奴Vs巴塞隆拿

Now 632