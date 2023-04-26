風之隊落實亞運4將　加操、減磅力爭獎牌

香港滑浪風帆會甄選出4名代表出戰9月於杭州舉行的第19屆亞運會，鄭清然及馬君正將會角逐iQFOiL男、女子組賽事，RS:X組別則會由首度參與亞運會的歐令揚及魏瑋恩征戰。

原定於去年舉行的杭州亞運延期至今年9月揭幕，香港滑浪風帆會根據較早前公布的遴選規則重新選拔，並已將4名合符參賽資格的代表名單交給港協暨奧委會審核。

將會出戰iQFOiL女子組賽事的馬君正，曾於2018年雅加達亞運夥拍隊友何允輝，奪得RS:ONE混合賽事組別銀牌；另外3名運動員則是首度代表香港滑浪風帆隊出戰大型綜合運動會。汲取了上屆亞運經驗，「大頭妹」自言首要是以平常心應戰：「上屆亞運會與奪得金牌的中國隊選手實力相距較大，但隨去年同場競逐世界賽的經驗，感覺大家差距已有所收窄。目前最重要是保持平常心，按照教練團制定的備戰步伐做好準備。這幾個月我們還會出戰好幾項國際賽，希望從與世界各地高手的較量之中查找不足，針對弱點加以改善。」

22歲的鄭清然去年先後奪得亞洲帆船錦標賽及亞洲滑浪風帆錦標賽iQFOiL男子組賽事冠軍，首戰亞運的他已向大師兄鄭俊樑取經：「自問管理壓力一向較差，早前於選拔賽也曾因期望高影響表現。Michael提醒我最重要是專心做好自己，別犯下太多不必要的失誤，只要做足準備、有信心便能解決問題。」

2024年巴黎奧運將以iQFOiL代替RS:X作為滑浪風帆比賽項目的指定器材，iQFOiL設於帆板底部的水翼會在航行時升離水面，速度比前提升多達一倍。不過，是次杭州亞運仍會保留RS:X項目。年僅20歲的歐令揚曾奪亞錦賽RS:X男子青年組冠軍，近年與其他港隊成員專注訓練iQFOiL，為求在亞運爭取佳績的他，體重及備戰策略亦需因應調節。花名「肥腸」的他已由原本的92公斤體重減至78公斤：「RS:X的比賽時間較長，比較考驗耐力，而且不像iQFOiL對身型高大的運動員較具優勢，在請教了體院營養師的意見後，這幾個月積極透過運動及飲食調節減磅，現在距離理想體重目標尚有約數公斤距離。雖然現時食量大概是之前的三份一，但能夠代表香港出戰亞運，即使辛苦也是值得。」

出戰RS:X女子組的魏瑋恩原有機會角逐2018年雅加達亞運的RS:ONE混合賽項目，惟隨後因大會改例增設年齡限制而無緣入選。這次如願首戰大型綜合運動會，28歲的她直言會好好珍惜：「這個機會等了5年，若是因為太着緊成績而影響表現便相當可惜，故在努力備戰之餘也有提醒自己最重要是享受比賽過程。現階段除要重新適應器材運用，亦要提升肌耐力，以應付RS:X的比賽需求。」

鄭清然及馬君正在賽畢月初於西班牙馬略卡舉行的帆船世界盃分站賽事後，目前正身在歐洲訓練。將會出戰RS:X項目的歐令揚及魏瑋恩則留港備戰，按照教練團的指示調整體能狀況，務求延續亞運佳績。港隊上屆(2018年)在雅加達出戰全部三個項目，均獲得銀牌。

香港滑浪風帆隊2022杭州亞運代表名單

總教練: 陳敬然

教練: 鄭國輝

運動員: 鄭清然、歐令揚、馬君正、魏瑋恩