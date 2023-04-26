港會7人足球賽抽籤出爐　費迪南：過嚟揀人才

將於下月底舉行的「香港足球會Citi7人足球賽」，周三（26日）舉行抽籤儀式，同場的英格蘭名宿費迪南盼望能通過賽事挖掘具潛能的球員。

今屆比賽會於5月26至28日，1連3日在香港足球會展開，賽事共吸引26支隊伍參與，當中16支球隊參與主賽，包括紐卡素，阿士東維拉，傑志及大埔。身處A組的大埔會遇上阿士東維拉，B組的傑志則會跟富咸交手，分拆成兩隊參賽的港會一同被選入C組，與衞冕的紐卡素及李斯特城碰頭，可謂硬仗連連。香港足球代表隊則被抽入D組，同組有白禮頓和狼隊，據悉港隊班底會以即將出戰亞運的年輕球員為主。其餘10支隊伍則會出戰名人賽。

曾經效力紐卡素和熱刺等球隊，現時在昆士柏流浪出任管理層的費迪南，亦有亮相抽籤儀式。這位名將於1996年曾經代表英格蘭國家隊來港出戰友賽，他表示今次到訪香港的心態，跟以往截然不同：「今次嘅心情同當年完全唔同，嗰陣想喺球迷面前證明實力，但依家係嚟搵人才。」談到英超形勢，費迪南除了讚賞紐卡素今季表現出色，又打趣道本季要支持曼城奪得聯賽冠軍：「我以前踢過熱刺㗎嘛，咁梗係估曼城攞英超啦。」

賽事由於受新冠疫情影響，自2019年後就未再舉辦，港會主席Neil Jensen對能夠再次舉行這項比賽非常興奮，呼籲球迷要留意一眾即場出戰的新星：「有啲球員喺度開始受球迷認識，而曼城嘅基亞利殊以前都參加過呢個比賽，所以今屆賽事隨時又睇到新人彈出。」

同樣出席活動的港會主教練東尼咸美頓透露，球隊今年會有新球場，盼望來季取得更理想的成績，但坦言其他對手逐漸摸索港會踢法後，必定令下季困難重重。