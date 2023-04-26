羽球亞錦賽　李卓耀贏馬來西亞黃智勇

亞洲羽毛球錦標首圈賽事，香港代表李卓耀以直落兩局力挫馬來西亞球手黃智勇，闖入16強。另外，兩對香港混雙組合鄧俊文／謝影雪以及李晉熙／吳芷柔，分別不敵印度和中國組合，無緣晉級。

亞洲羽毛球錦標賽25日起一連六日於阿聯酋杜拜舉行，李卓耀周三（26日）首圈面對世界排名第25的馬來西亞球手黃智勇，兩人曾於去年的新加坡公開賽碰頭，當時由黃智勇以局數2比0取勝，今次李卓耀花了42分鐘，以21比17、21比18力挫對手，晉級16強。

女單方面，楊芯宜首日於小組賽連贏兩場，以21比12、21比12擊敗尼泊爾球手，另外以21比8、21比6贏阿聯酋的 ，取得小組第1名晉級正賽，32強大戰日本球手大堀彩。女雙亦有好消息，呂樂樂/吳詠瑢於分組賽擊敗伊朗組合，成功打入正賽32強。

另外，混雙世界排名第20的香港組合鄧俊文／謝影雪，首圈以直落兩局16比21、17比21不敵印度的B. Sumeeth Reddy ／Ashwini Ponnappa，32強止步。另一對香港組合李晉熙／吳芷柔首圈面對世界排名第51的中國組合，第一局雖贏21：18，惟未能延續氣勢，連輸兩局19比21，最終以局數1比2告負，無緣次圈。